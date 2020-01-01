أزمة جديدة تشقق صفوف باريس سان جيرمان قبل لقاء دورتموند

بعد تسريب صور حفل عيد ميلاد كافاني ودي ماريا

أفادت تقارير صحفية فرنسية وكذلك إسبانية، أن حارس مرمى باريس سان جيرمان كيلور نافاس، كاد يتشاجر مع المدير الرياضي للنادي ليوناردو في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونقلت صحيفة "آس" عن "ليكيب"، أن الإدارة غاضبة من قائد المنتخب الكوستاريكي، والبعض من لاعبي الفريق بعد تسريب مجموعة من صور احتفال اللاعبين بعيد ميلاد الثنائي أنخيل دي ماريا وإدينسون كافاني.

وبحسب ما جاء في التقرير، فإن أكثر ما أثار غضب الرجل الثاني في "حديقة الأمراء"، الطريقة التي احتفل بها نافاس ونيمار والبعض، بالظهور في صور فوتوغرافية بدون ملابس من الأعلى، وذلك بعد فترة وجيزة من الهزيمة المخيبة لآمال الجماهير أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

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وأكدت الصحيفة الفرنسية التي انفردت بتسريب صور الاحتفال، أن القادم من ريال مدريد الصيف الماضي، اجتمع مع ليوناردو، ليعرب عن أسف مما حدث في حفل عيد الميلاد الأخير، بعد توبيخه من قبل المدير الرياضي، لقيامه بفعل يضرب بسمعة وصورة النادي.

وعوقب نافاس بالاستبعاد من التشكيلة الأساسية في أول مباراة خاضها الفريق بعد هذا الحفل، والإشارة إلى مواجهة بوردو، التي حسمها الفريق بنتيجة 4-3 في الأسبوع الماضي، قبل أن يعيده توماس توخيل في ليلة رباعية ديجون يوم السبت الماضي.

من جانبه، حاول الحارس نفي صحة ما أضيع عن دخوله في صدام مع ليوناردو، وذلك في مقابلة مع شبكة "بي إن" الرياضية، مؤكدًا أن أموره تسير على ما يرام ولا يوجد ما يدعي للقلق.

وتأتي هذه الأنباء قبل أسبوع من اللقاء المرتقب الذي سيجمع العملاق الباريسي بأسود الفيستيفاليا على أرضية "حديقة الأمراء" لتحديد هوية المتأهل منهما للدور ربع النهائي للكأس ذات الأذنين، بعد انتهاء صدام "سيجنال أيدونا بارك" بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.