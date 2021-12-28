مبابي يعلن موقفه من التوقيع لريال مدريد في يناير

أعلن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، عن موقفه من التوقيع مع ريال مدريد خلال شهر يناير القادم.

عقد مبابي ينتهي مع باريس في يونيو 2022، ويحق له التوقيع بشكل مبدئي مع أي فريق في الميركاتو الشتوي المقبل، قبل الانضمام بالمجان في الصيف.

بعض التقارير أشارت إلى أن ريال وضع خارطة الطريق من أجل ضم الفرنسي، ومن المقرر حدوث ذلك في شهر فبراير.

ومن جانبه قال مبابي في تصريحات لشبكة "CNN:"هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن مستقبلي، أفكر في الفوز على ريال مدريد في فبراير ومارس فقط".

وأضاف:"لن أذهب إلى ريال في يناير، سأنهي الموسم مع باريس سان جيرمان بأمان تام وسأبذل قصارى جهدي لإسعاد الجماهير".

وعن طلبه الرحيل عن باريس:"كنت مخلصًا بالحديث عن ما في قلبي، أنا سعيد جدًا بالبقاء هنا، باريس هي مدينتي وأريد الفوز بالبطولات هذا الموسم".

وأما بالنسبة للعب ضد ريال في دوري الأبطال:"يجب أن نكون مستعدين، إنها أهم لحظة في الموسم، قبل عامين وصلنا إلى النهائي والعام الماضي نصف النهائي، الآن نريد الفوز بالبطولة".

اللعب مع ليونيل ميسي:"إنه لمن دواعي سروري أن أكون قادرًا على إخبار أطفالي وأصدقائي أنني ألعب مع ميسي، يجب أن نستمتع برؤيته في باريس لأنها لحظة رائعة في تاريخ كرة القدم".

يذكر أن مبابي نجح في تسجيل 15 هدفًا في 24 مباراة خاضها مع باريس سان جيرمان بكل البطولات هذا الموسم حتى الآن.

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