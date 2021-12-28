مفاجأة .. كوتينيو يعود إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة هذا النادي

كشفت تقارير صحفية عن مؤشرات حول إمكانية عودة لاعب فريق برشلونة، فيليبي كوتينيو إلى الدوري الإنجليزي من جديد، وذلك خلال موسم الانتقالات الشتوي المقبل.

كوتينيو كان غادر الدوري الإنجليزي ورحل عن صفوف ليفربول في يناير من عام 2018 حيث انضم إلى برشلونة.

ومنذ أن وصل البرازيلي فشل في إثبات نفسه مع البلوجرانا بالدرجة المطلوبة منه، لينتقل على سبيل الإعارة لبايرن ميونخ لمدة موسم ثم عاد من جديد إلى برشلونة، إلا إنه لم يحظ بفرص لعب منتظم حتى الآن تحت قيادة تشافي.

من هو النادي الإنجليزي؟

زعمت "Fichajes.net" أن نادي آرسنال يُبدي اهتمامًا بضم اللاعب البرازيلي إلى صفوفه.

وأضافت أن مدرب أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، أبدى موافقته على التعاقد مع كوتينيو.

ما هو وضع كوتينيو في برشلونة؟

منذ وصول تشافي إلى إقليم كتالونيا، ولا يُعد كوتينيو جزءً من خططه الأساسية في برشلونة، مما تسبب في انتشار التكهنات حول مستقبله.

العديد من الأندية ارتبطت بالفعل بإمكانية الظفر بخدمات البرازيلي في شهر يناير القادم، وعلى أرسهم كان آرسنال.

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