مبابي يزين قائمة فرنسا الأولية في أوليمبياد طوكيو 2020

نسب مشاركة مبابي مع فرنسا في الأولمبياد ترتفع

أعلن نويل لوجراي، رئيس اتحاد كرة القدم الفرنسي، عن وجود كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في قائمة الديوك الفرنسية المشاركة في أولمبياد طوكيو.

ويستعد المنتخب الفرنسي، للمشاركة في بطولة الأولمبياد التي تنطلق الصيف القادم، وتستضيفها اليابان.

ومن جانبه شدد مبابي، في أكثر من مرة على رغبته في المشاركة مع منتخب بلاده، في الأولمبياد القادمة.

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وقال لوجراي في تصريحات صحفية اليوم: "مبابي ضمن القائمة الأولى للمنتخب والتي تضم 50 لاعباً، سيتم تخفيضهم بعد ذلك إلى 18 لاعباً و4احتياطين".

وواصل: "إنه كبير بما فيه الكفاية للمشاركة في تلك البطولة، ومثله مثل الموهوبين في سنه يتواجد في القائمة".

وأضاف: "رؤساء الأندية بشكل عام، لا تعجبهم تواريخ المشاركة في البطولة، ولكني عندما التقيت مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وسألته عن مبابي قال لي إنه جيد جداً".

رئيس الاتحاد الفرنسي: مبابي قد يشارك في الأولمبياد

ويعترض رؤساء الأندية على مشاركة بعض اللاعبين المهمين في البطولة، خاصة إن كانوا في قائمة الفريق الأول الذي سيشارك في اليورو الصيف القادم، ومنه إلى الأولمبياد ثم بعد ذلك بداية الدوري الفرنسي.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي، سيشارك في البطولة عن قارة أوروبا برفقة ألمانيا ورومانيا وإسبانيا.