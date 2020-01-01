رئيس الاتحاد الفرنسي: مبابي قد يشارك في الأولمبياد

نجوم كُثر مرشحون للعب في طوكيو 2020

فتح رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو جراييه الباب لمشاركة الثنائي كيليان مبابي، نجم بي إس جي ، ولاعب يوفنتوس أدريين رابيو في تشكيل فرنسا بأولمبياد طوكيو 2020.

وأثارت قضية مشاركة نجوم كبرى الأندية الأوروبية في طوكيو 2020 الجدل في ظل تعارض موعد إقامتها مع بداية الموسم الكروي، والمعسكرات الإعدادية للأندية.

وقال لو جراييه مع "ليكيب": "مبابي يريد الفوز بدوري الأبطال ، أمم أوروبا ، والأولمبياد، هل من الممكن أن يشارك في البطولتين؟ سأتحدث مع باريس سان جيرمان".

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وأضاف: "اللاعب يريد المشاركة، وسيدلي برأيه في الأمر، رأيي الشخصي؟ أفضل مشاركته في الأولمبياد، ستكون صورة جيدة للمنتخب الفرنسي، هو صغير في السن ولكن ليس في القمة".

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وعن رابيو: "بحسب ما أعلم أدريان ليس موقوفاً أو ممنوعاً من المنتخب، بل ويلعب في أحد أكبر أندية العالم، سيكون من الصعب مشاركته في أمم أوروبا، أعرف ديشان".

وواصل: "ديشان شخص صعب أن يغير قناعاته، ولكن لا يوجد شيء شخصي ضد رابيو، أراد مقابلته وليس عقابه، سنرى إذا كان ممكناً أن يلعب في الأولمبياد".

وأثارت قضية مشاركة المصري محمد صلاح في الأولمبياد لغطاً كبيراً بعد تصريحات شوقي غريب، مدرب المنتخب المصري تحت 23 عاماً، بخصوص موافقة اللاعب، ونفي وكيل الأخير وجود أي اتفاق.