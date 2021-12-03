مبابي يرد: هل ينتقل إلى ريال مدريد أم يبقى في باريس؟

استمر كيليان مبابي في صناعة حالة من الضبابية حول مستقبله في الصيف المقبل، بعدما لم يؤكد بقائه في باريس سان جيرمان أو قربه من ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع بي آس جي بنهاية الموسم الحالي، ولا تتوقف محاولات النادي الفرنسي للإبقاء عليه رغم رفضه التجديد في الصيف الماضي.

الدولي الفرنسي على تواصل دائم مع ريال مدريد، الذي يُغريه بأموال طائلة بجانب مسيرة رياضية نجاحها مضمون، إلا أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.

وتواجد مبابي في حديث لتوقيع كتابه الجديد، حيث قام أحد الأطفال بسؤاله حول مستقبله، وأتت إجابة صاحب الـ22 عامًا غامضة كالعادة.

الطفل الفرنسي قال لمبابي "هل ستذهب إلى ريال مدريد أم تبقى في باريس؟".

نجم موناكو السابق أجاب "لا أعرف حتى الآن، ماذا تريد أنت؟" ليُطالبه الطفل بوضوح بالبقاء في ملعب حديقة الأمراء.

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مبابي اكتفى بإخبار الطفل أنه سيفكر في ذلك، ولم يكشف مجددًا سوى عن تردده حول خطوته المقبلة التي ستكون ربما محورية في مسيرته الكروية.

ولعب مبابي هذا الموسم مع باريس سان جيرمان 20 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 20 آخرين.

تمسك باريس بمبابي كبير لدرجة أنهم رفضوا عرضًا من الريال بأواخر أيام الميركاتو الصيفي الماضي قيل أنه وصل إلى 180 مليون يورو.

وانضم مبابي إلى ملعب حديقة الأمراء في صيف 2018 بصورة نهائية من موناكو بصفقة هي ثاني أغلى الصفقات بتاريخ كرة القدم بلغت قيمتها 145 مليون يورو.