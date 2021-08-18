مبابي يخبر زملاءه في باريس بالقرار النهائي حول مستقبله

مبابي اتخذ القرار بشأن مستقبله.

تفصلنا أيام قليلة على انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، ولا يزال مستقبل كيليان مبابي نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي غامضًا.

ويستمر عقد مبابي مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2022، وارتبط بشدة بالانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

ويبدو أن مبابي قد اتخذ قرارًا بشأن مستقبله أخيرًا، وأبلغه بالفعل إلى غرفة ملابس باريس سان جيرمان.

وحسب شبكة "كادينا سير" الإسبانية، فإنها علمت من مصادر داخلية في غرفة ملابس باريس سان جيرمان أن ليوناردو المدير الرياضي في النادي الباريسي أخبر اللاعبين أن مبابي باقٍ مع الفريق.

ويأتي ذلك رغم أن أمنية مبابي كانت أن ينتقل في الصيف الحالي إلى ريال مدريد، لكن الشبكة الإسبانية أكدت أن نجم منتخب فرنسا أخبر المقربين منه باستمراره هذا الموسم في "حديقة الأمراء".

وأشار المصدر نفسه إلى أن مبابي يعرف أن إدارة باريس سان جيرمان لن تسمح برحيله، وبالتالي سيتعين عليه البقاء لعام إضافة في "حديقة الأمراء" ثم ينتقل مجانًا إلى ريال مدريد في نهاية الموسم.

🚨⚽️ Informa @toniogarcia85



💥 Fuentes del vestuario del PSG aseguran que Leonardo les ha dicho que Mbappé se queda



‼️ Mbappé también le ha dicho a su círculo más cercano del vestuario que este año se queda



⚪️ Eso sí, la prioridad de Mbappé sigue siendo ir al Real Madrid pic.twitter.com/cfvWtb5GJA — El Larguero (@ellarguero) August 17, 2021

ولا يزال مبابي يرفض كافة الإغراءات من باريس سان جيرمان لتجديد عقده، رغم العروض المادية الخيالية المقترحة عليه.

ليوناردو المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، وبعيدًا عن التقارير الواردة من غرفة ملابس الفريق، أكد أن مبابي سيواصل رحلته خلال الموسم الجديد في باريس سان جيرمان، وأن الثلاثي المكون من ليونيل ميسي ونيمار ومبابي سيظهر في جميع أنحاء العالم.

ليوناردو استخدم مبابي بالفعل كوسيلة تحفيز في مفاوضاته مع اللاعبين الذين استقدمهم باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، حيث أكد لهم أن مهاجم منتخب فرنسا سيبقى رغم الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد.

ويهدف باريس سان جيرمان إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، والثلاثي الهجومي سيكون له دور فعال من أجل محاولة تحقيق ذلك الهدف.

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