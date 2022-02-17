مبابي يتراجع عن فكرة ريال مدريد وليفربول السبب

جاءت مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لتقلب الموازين في قضية كيليان مبابي وانتقاله إلى النادي الملكي.

باريس سان جيرمان تمكن من الفوز على ريال مدريد بهدف دون رد، سجله مبابي في الدقيقة 90+4، ليمنح فريق العاصمة الفرنسية تقدمًا مستحقًا في المباراة.

ولم يظهر ريال مدريد بشكل جيد، وبدا كأنه يحاول الخروج بأقل الخسائر الممكنة، وهو الأمر الذي ربما لم يعجب مبابي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن مبابي يشعر بالإحباط بعض الشيء من شكل مشروع ريال مدريد، ولا يرغب في أن يأخذ خطوة إلى الوراء في مسيرته الرياضية.

كما أشارت إلى أن الباب مفتوح حاليًا أمام مبابي للاستمرار في باريس سان جيرمان، أو الرحيل لكن إلى ليفربول الإنجليزي.

الصحيفة الإسبانية شددت على أن مبابي يحب ريال مدريد، لكنه يرى أنهم أقل فنيًا من باريس سان جيرمان، وهو ما ظهر جليًا في المباراة الأخيرة.

ويشعر مبابي بالإحباط من مستوى ريال مدريد، ويريد التفكير أكثر في خياراته.

ولن يتخذ القرار بشأن مستقبله إلا في نهاية الموسم، كما كشف بنفسه في التصريحات التي جاءت بعد المباراة.

ويبدو مشروع ليفربول أكثر إثارة بالنسبة إلى مبابي إذا لم يذهب إلى ريال مدريد، وقد يكون هناك زلزال حقيقي في الصيف المقبل.

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