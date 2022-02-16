مفاجأة.. بيكيه حرَض لابورتا على رحيل ميسي!

رغم العلاقة القوية التي تجمعهما، إلا أنها لم تكن كافية لإقناع جيرارد بيكيه بضرورة استمرار ليونيل ميسي في برشلونة بالصيف الماضي.

ميسي رحل عن برشلونة لعدم قدرة النادي على قيده في ظل أزمة سقف الرواتب وقانون اللعب المالي النظيف، بعد نهاية عقده بنهاية يونيو.

وذكرت شبكة "El Pais" أن محادثة قد جمعت بين جيرارد بيكيه ورئيس برشلونة، جوان لابورتا، أخبره خلاله المدافع بضرورة رحيل ميسي.

ووفقًا للشبكة، فإن بيكيه قال للابورتا "بدون ليو، ستُحل أزمة قانون اللعب المالي النظيف".

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بالفعل، أذعن لابورتا إلى ما قاله بيكيه، وقرر أن السبيل الوحيد لإنقاذ برشلونة "اقتصاديًا" هو عدم تجديد عقد ميسي.

رغم الخسائر الضخمة رياضيًا، عاش برشلونة صيفًا هادئًا وتمكن من ضم 4 لاعبين مجانًا.

المثير أن بيكيه هنا قدم تضحيات كبيرة بعد رحيل ميسي لقيد الصفقات الجديدة، وخفّض راتبه لأكثر من النصف.

أما ميسي، فانتقل إلى باريس سان جيرمان، ويتقاضى الآن راتبًا يُقال أنه يصل إلى 40 مليون يورو سنويًا.