"مبابي وميسي ورونالدو قد لا ينجحون بالدوري السعودي"

الأندية السعودية تسعى لضم أفضل اللاعبين الأجانب

يرى الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن نجوم كبار مثل الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو وغيرهم، قد لا ينجحون بالدوري السعودي للمحترفين.

الصرامي يوجه رسالة قوية للجماهير السعودية المتحمسة التي دائمًا ما تطالب أنديتها، بالتعاقد مع لاعبين كبار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يتحدث فيها على ضرورة عدم النظر لأسماء اللاعبين، بقدر النظر لقدرتهم على النجاح بالدوري السعودي.

وجاء نص تغريدة الصرامي كالآتي: "حتى لو نجحت أنديتنا بالتعاقد مع ميسي ونيمار ومبابي وصلاح وكريستيانو وغيرهم من نجوم الكرة، عزيزي المشجع، عزيزي المغرد، لا تستعجل في إصدار الحكم، فالميدان هو الفصل والفيصل في نجاح المحترف أو فشله".

وتتنافس الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل التعاقد مع أفضل اللاعبين الأجانب، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2021-2022.

ونجح الهلال في التعاقد مع صفقتين حتى الآن، وهما حمد اليامي والمالي موسى ماريجا، بينما تعاقد النصر مع 3 لاعبين وهم البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر والأرجنتيني فونيس موري.

"جارديم لن يُكمل عقده مع الهلال وسيرحل قبل نهاية الموسم"

كما استطاع الاتحاد التعاقد مع البرازيلي إيجور كورونادو، والأهلي تعاقد مع البرازيلي باولينيو والمدافع البرازيلي دانكلير بيريرا والكرواتي فيليب براداريتش والمهاجم محمد مجرشي.