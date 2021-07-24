"جارديم لن يُكمل عقده مع الهلال وسيرحل قبل نهاية الموسم"

هل سيرحل جارديم بالفعل؟

فجر الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل مفاجأة من العيار الثقيل، عندما تحدث عن مستقبل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق نادي الهلال.

الهلال تعاقد مع جارديم بعد نهاية الموسم الماضي، من أجل قيادة الفريق خلفًا لمواطنه جوزيه مورايس، والذي تولى المسؤولية بشكل مؤقت خلفًا للبرازيلي روجيرو ميكالي.

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المريسل قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "أرى أن جارديم لن يستمر حتى نهاية عقده، المدرب البرتغالي مرتبط مع الهلال بعقد لمدة سنة لن يكملها وسيرحل".

ورد المريسل على انتقادات زملاءه له، حيث قال: "الذي أريد أوضحه، عندما قلت أن البرتغالي جورجي جيسوس لن يستمر الموسم قبل الماضي، واجهت انتقادات كبيرة من الزملاء الذين تواصلوا مع الإدارة الهلالية وأكدوا لهم بأنه سيستمر، و ولكنه رحل بالفعل".

وشدد عبد العزيز المريسل على أنه متمسك برأيه، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي لن يكمل عقده مع الهلال، حيث قال: "بناء على قراءة معينة أقول أن جارديم لن يستمر مع نادي الهلال".

يذكر أن إدارة نادي الهلال كانت قد أقالت جيسوس من تدريب الهلال في يناير 2019، وتولى بعده الكرواتي زوران ماميتش الذي لم يستمر سوى 3 أشهر لتتم إقالته بسبب سوء النتائج.