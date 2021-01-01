أسطورة ليفربول : مبابي لاعب رائع لكنه لا يناسب الفريق

المهاجم الفرنسي ارتبط مؤخرًا بالانتقال للريدز

يعتقد جون بارنز أسطورة ليفربول، أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، ليس الحل للمشاكل التي يعاني منها الفريق في الوقت الحالي.

ليفربول يعتبر من أكبر المهتمين بالتعاقد مع النجم الشاب، وسط منافسة من ريال مدريد، على ضم اللاعب الذي ينتهي عقده في 2022.

بارنز يؤمن بقدرة مبابي الهجومية ويعتبره من أفضل المهاجمين في العالم، لكنه لا يتوقع انتقاله للريدز في أي وقت قريب.

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وقال في تصريحات صحفية:"مبابي لاعب رائع لكن خط الهجوم ليس من المناطق التي يجب على ليفربول تدعيمها في الوقت الحالي، لو كان يمكنه اللعب كقلب دفاع إذن يجب ضمه في يناير".

وأضاف:"لو انخفض مستوى ليفربول وأنهى الموسم في مركز متأخر فلن ينضم لهم، لذلك يجب عليهم أن يقلقوا بخصوص الموسم الحالي".

وتابع:"ليفربول لديه قوة كبيرة في الهجوم وكذلك خط الوسط، مركز قلب الدفاع هو المشكلة التي تحتاج إلى المعالجة، الفريق بحاجة للاعبين متعطشين للنجاح بغض النظر عن شهرتهم".

واستكمل:"التعاقد مع النجوم الكبار يحدث في ريال مدريد ومثل هذه الأندية، لكن الأمر لن ينجح في ليفربول، وعلى سبيل المثال نيمار يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم لكنه لا يناسب النادي".

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وأما عن التدعيم في يناير:"هم بحاجة إلى مدافع مؤقت، ربما لن يحصلوا على أفضل قلب دفاع في العالم في يناير، لأن هذا ليس دائمًا الوقت الأنسب للشراء، لكن عليهم تدعيم هذا المركز".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل يعاني من حالة هبوط في المستوى الفترة الأخيرة، حيث فشل في تحقيق الفوز بآخر 3 مباريات، ليتساوى في الرصيد مع مانشستر يونايتد بـ33 نقطة على قمة الدوري الإنجليزي.