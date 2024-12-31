"من السهل جدًا اللعب معه".. "المتواضع" فينيسيوس و"الرائع" مبابي في وصلة غزل بمران ريال مدريد

ماذا قال الثنائي؟

تبادل نجما ريال مدريد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور كلمات المديح تجاه بعضهما البعض، على هامش تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة فالنسيا يوم السبت المقبل في مباراة مؤجلة بالدوري الإسباني.

وعاد ريال مدريد إلى التدريبات الجماعية أمس الإثنين، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

ونقلت قناة ريال مدريد الرسمية مقابلة مع مبابي وفينيسيوس على هامش مران الفريق، حيث أشاد كل منهما بالآخر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال النجم الفرنسي إن "فينيسيوس متواضع للغاية والجميع يرى الجودة التي يمتلكها"، ورد عليه الجوهرة البرازيلية: "مبابي لاعب رائع وشخص رائع، هو هنا لتسجيل الكثير من الأهداف، من السهل جدًا اللعب معه".

ويسعى ريال مدريد للفوز على فالنسيا خارج الديار، على أمل احتلال صدارة ترتيب الليجا (ولو مؤقتًا)، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو.

على الجهة المقابلة، يعيش فالنسيا فترة صعبة للغاية، حيث يحتل المركز 19 (قبل الأخير) بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، من انتصارين و6 تعادلات و9 هزائم.