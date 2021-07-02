مبابي غاضب من "ثقة" الخليفي لكنه باقٍ في باريس سان جيرمان!

نبأ غير سعيد لجماهير ريال مدريد..

يسعى نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي لحسم مستقبله في عالم كرة القدم سريعًا، ويبدو أنه اتخذ القرار النهائي في هذا الصدد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس بحلول صيف 2022 وسط محاولات مضنية من ريال مدريد للحصول على توقيعه، ورغبة كبيرة من ناديه الفرنسي في تجديد العقد لمدة طويلة.

الكثير من الشائعات أثيرت في الآونة الأخيرة حول رغبة اللاعب في الانضمام إلى ريال مدريد وحتى البقاء في بي آس جي، ونشرت صحيفة "لو بريزيان" تقريرًا جديدًا لخصت فيه قرار الدولي الفرنسي.

هل يرحل مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف؟

وفقًا لهذا التقرير، فقد قرر كيليان مبابي الاستمرار مع باريس سان جيرمان "حسب شروطه الخاصة" هذا العام المتبقي في عقده بملعب حديقة الأمراء.

ما بعد انقضاء هذا العام لا يزال مجهولًا، فلم يقرر اللاعب أن يستمر في باريس ويمضي على عقد طويل الأمد، أم ينتقل مجانًا حينها إلى ريال مدريد.

هذا نفسه ما أكدته كل الصحف الفرنسية في الساعات الماضية ويبدو أنه أقرب إلى الواقع بالنظر لوضع النادي الملكي الاقتصادي وتمسك بي آس جي بنجمه.

لماذا يشعر مبابي بالغضب من ناصر الخليفي؟

في الوقت نفسه، تقول لو بريزيان أن الغضب يعتري كيليان مبابي من "ثقة" رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي في استمراره مع النادي الفرنسي.

الرئيس القطري قال للصحافة "الأمر واضح، كيليان باقٍ معنا، لن نقوم ببيعه أو السماح له بالرحيل مجانًا".

لم تعجب اللهجة التي تحدث بها الخليفي مبابي، الذي يريد أن يحسم هو نفسه مستقبله من دون ضغوطات خارجية من أي جهة.

لماذا يعيش مبابي فترة صعبة مؤخرًا؟

مبابي ليس في أفضل أحواله ويتعرض للكثير من الانتقادات بعد مشاركة فرنسا المخيبة للآمال في بطولة يورو 2020 والخروج من دور الـ16 على يد سويسرا.

بجانب إهداره لركلة الجزاء الحاسمة أمام سويسرا، لم ينجح مبابي في تسجيل أي هدف خلال اليورو، وتناثرت أنباء عن وجود أزمات بينه وبين عدد من لاعبي منتخب الديوك.

أحد اللاعبين الذي قيل أن علاقته سيئة جدًا بمبابي هو أنطوان جريزمان، فقالت صحيفة "ليكيب" أن نجم بي آس جي يشعر بالغيرة من الدور القيادي والهمينة لنجم برشلونة في معسكر فرنسا.

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