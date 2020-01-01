مبابي غاضب من تغييره ويناقش توخيل أمام الجميع

كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يبدي امتعاضه من تغييره في مباراة فريقه أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي.

أعرب اللاعب الشاب كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان عن امتعاضه من تغييره في مواجهة فريقه اليوم أمام نظيره مونبلييه ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الفرنسي.

جاء هذا عندما قرر المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أن يخرج مبابي من أرض الملعب وأن يدفع بزميله الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وأظهر مبابي غضبًا واضحًا على وجهه بينما كان يغادر الملعب ليترك مكانه للنجم القادم من صفوف فريق إنتر في الصيف الماضي.

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وبمجرد خروجه من أرض الملعب توجه مبابي فورًا للمدير الفني للفريق توماس توخيل وتحدث معه لعدة لحظات قبل أن يكمل طريقه.

وكان كيليان مبايب قد شارك أساسيًا في مباراة اليوم وسجل هدف فريقه الرابع في بداية الشوط الثاني بصناعة البرازيلي نيمار.

ونجح باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز بمباراة اليوم بخمسة أهداف نظيفة، حيث سجل الفريق رباعية في الشوط الأول.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة وبفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه.