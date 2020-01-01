توخيل يُعلن استمرار كافاني في باريس سان جيرمان

سيكون بخير في الأيام القادمة..

أكد توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان ، على استمرار إيدينسون كافاني داخل صفوف النادي الفرنسي، في مفاجأة لم تكن متوقعة على الإطلاق.

ومنذ بداية شهر يناير وسارت الشائعات عن اقتراب الدولي الأوروجوياني من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد ، وكشفت الصحف أن اتفاقًا قد تم بين اللاعب والروخيبلانكوس.

غير أن الأمور لم تسر على ما يرام في الساعات القليلة الماضية، ليخرج توخيل خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مونبيليه ويُعلن استمرار نجمه في ملعب حديقة الأمراء.

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المدرب الألماني في تصريحاته قال "هناك حالات أسوأ بكثير من حالته، سيكون على ما يرام، إنه شعور جيد. ينبغي عليه استعادة الإيقاع مجددًا وكذلك الثقة.".

كما أضاف في هذا الصدد "ما يحدث له أمر طبيعي للمهاجمين، إنه لاعب رائع بالنسبة لنا في النادي، لقد اعتدنا على العيش والعمل معًا، غدًا السبت بداية جديدة له، سوف نرى ما سيحدث.".

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وأتم "لقد غاب لعدة أسابيع وعلينا أن نتحلى بالصبر معه، لا يستطيع إن شارك غدًا أن يقدم أفضل مباراة ممكنة، ولكنه لو استعاد قدراته فسيكون لاعبًا مهمًا للغاية بالنسبة لنا.".

الجدير بالذكر أن دور كافاني قد تراجع بعد وصول ماورو إيكاردي إلى البي آس جي في الصيف الماضي، إضافة إلى الإصابات المتلاحقة التي ضربت صاحب الـ31 عامًا ومنحت مزيد من الفرص لمنافسه الأرجنتيني.

كما يجدر الإشارة إلى أن عقد كافاني في باريس ينتهي مع نهاية هذا الموسم، مما يُتيح له الانتقال مجانًا في الصيف المقبل لا سيما وبعدما أعلن اللاعب عدم توصله لاتفاق على تجديد التعاقد مع كتيبة توخيل.