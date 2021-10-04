مبابي: طلبت الرحيل عن باريس.. وموقفي واضح

بعد أشهر من التكهنات، كسر كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صمته أخيرًا، مؤكدًا أنه طلب من ناديه بالفعل السماح له بالرحيل في نهاية يوليو الماضي.

مبابي يعد هدفًا رئيسيًا لنادي ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات، وحاول "الميرنجي" بالفعل التعاقد مع مبابي خلال الفترة الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن محاولاته اصطدمت بعناد إدارة باريس سان جيرمان، التي رفضت التخلي عن مبابي.

ريال مدريد قدم ثلاثة عروض بالفعل إلى باريس سان جيرمان، كان آخرها عرضًا بقيمة 200 مليون يورو، في محاولة للضغط إلى إدارة باريس للتفريط في مبابي.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان يمتد حتى يونيو 2022، وإذا لم يمدد تعاقده في "حديقة الأمراء" فسيمتلك الحق في التوقيع لأي نادٍ يريده بداية من يناير المقبل.

وخرج مبابي عن صمته في مقابلة أجراها مع محطة "RMC" الفرنسية، كشف خلالها عن العديد من الأمور المتعلقة بمستقبله مع باريس سان جيرمان، وحقيقة خلافه مع البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي في النادي الفرنسي.

مقابلة مبابي مع المحطة الفرنسية ستبث كاملة يوم الثلاثاء، لكن تم تصفية بعض المقتطفات بالفعل من المقابلة المثيرة للجدل.

ماذا قال مبابي عن مستقبله؟

اعترف مبابي بالفعل أنه كان ينوي مغادرة باريس سان جيرمان خلال الصيف الماضي، وذلك بعدما رفض عددًا من العروض للتجديد.

وقال مبابي: "طلبت المغادرة، لأنه منذ اللحظة التي لم أرغب في تمديد عقدي فيها أردت أن يحصل النادي على مقابل جيد مقابل رحيلي".

وأضاف: "إنه نادي جلب لي الكثير، ولطالما كنت سعيدًا خلال السنوات الأربعة التي قضيتها هنا، وما زلت كذلك، أعلنت رغبتي مبكرًا بما يكفي ليتمكن النادي من العمل".

وتابع: "أردت أن يعقدوا صفقة جيدة، واحترمت ذلك، قلت، إذا كنتم لا تريدون أن أرحل فسأبقى".

ماذا قال مبابي عن علاقته مع ليوناردو؟

وتطرق مبابي خلال المقابلة للحديث عن علاقته مع البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي، بعد عدة تقارير أشارت إلى توترها على خلفية مفاوضات تجديد العقد.

وقال مبابي: "قال الناس إنني رفضت ستة أو سبعة عروض للتمديد، وأنني لا أريد التحدث إلى ليوناردو، هذا ليس صحيحًا على الإطلاق".

وأضاف: "ليس لي أن أحكم، لكن موقفي كان واضحًا، قلت إنني أردت المغادرة وقلت ذلك مبكرًا".

وقال مبابي في ختام حديثه: "شخصيًا لم أقدر حقيقة الحديث عن أنني أردت الرحيل في آخر أسبوع من أغسطس، أنا لست لصًا، تحدثت في يوليو وقلت إنني أردت المغادرة".

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة

اقرأ أيضًا