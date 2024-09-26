بعد جدل تقليله من برشلونة تشافي وإمكانيات مبابي .. لويس إنريكي يرد بتقديم نصف راتبه لإغلاق فمه!

المدرب أقحم نفسه في جدل كبير بحديثه في الفيلم الخاص به

رفض لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان التعليق على الأجزاء القصيرة المقتطعة من الفيلم الوثائقي الخاص به، والذي سيُذاع عبر شبكة "Movistar" بدءُا من يوم الإثنين القادم، والتي حملت انتقادًا من جانبه لطريقة لعب برشلونة مع تشافي وتقليلًا لإمكانيات كيليان مبابي.

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المدرب سُئل عن كل ذلك الجدل الذي صاحب تصريحاته خلال الفيلم الوثائقي خلال مؤتمر صحفي خاصة بمواجهة فريقه مع رين في الدوري الفرنسي، فرفض الحديث عنه تمامًا، مضيفًا "لا أذكر أي شيء من تلك الجمل المنشورة من الفيلم. أرفض التعليق على أي جملة مأخوذة من سياقها في فيلم وثائقي، وفي النهاية ما قلته يبقى رأيي الخاص".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدرب كان قد قال في الفيلم أنه مستعد لتقديم ربع راتبه مقابل إغلاق فمه وعدم الحديث مع الصحافة، وقد زاد من عرضه إلى نصف راتبه، مشيرًا إلى أنه يحب الحديث مع الصحفيين ولكنه يُفضل التخلي عن ذلك الجانب من عمله لولا وجود عقد يُلزمه بذلك.

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إذ قال "الحقيقة أنني أقضي وقتًا ممتعًا معكم، لكن إن منحت الخيار فلن أواجه مشكلة في التخلي عن تلك المتعة، لم يسبق لي أن قاطعت مؤتمرًا صحفيًا وأتحدث دومًا بإسهاب، ما قلته كان عفويًا ولكنه صحيح وإن منحتني ورقة الآن وطلبت مني التوقيع على التنازل عن نصف راتبي لتجنب الحديث إلى الصحافة سأوقع، ولكن هذا مستحيل بالطبع، فالعقود تُجبرنا نحن المدربين على الحديث".

يُشار إلى أن إنريكي اختار عنوانًا مفاجئًا للفيلم الخاص به، حيث أطلق عليه اسم "ليس لديك حتى فكرة سخيفة"، وقد تحدث خلاله عن وفاة ابنته وعمله مع البارسا وباريس سان جيرمان وانتقال مبابي إلى ريال مدريد.