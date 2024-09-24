"يلعبون مثل إيبار" .. فيلم وثائقي يفضح رأي إنريكي في نسخة برشلونة مع تشافي

المدرب الإسباني قلب الطاولة على فريقه السابق

فيلم وثائقي يتضمن تسريبات جديدة، كشف للجميع كيف كان يرى لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان فريقه السابق برشلونة تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

شبكة "Movistar" قررت إطلاق سلسلة وثائقية مصغرة في 30 سبتمبر الجاري، وذلك لعمل متابعة شاملة للحياة الشخصية والمهنية للويس إنريكي خلال الموسم الماضي مع باريس.

صحيفة "آس" الإسبانية قالت إن القاسم المشترك في الفيلم هو تاريخ باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، لذلك تظهر مباراة ربع نهائي البطولة الموسم الماضي أمام برشلونة كواحدة من العلامات الفارقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشرت الصحيفة بعض المقتطفات من الوثائقي، والتي يقول فيها إنريكي:"برشلونة ليس فريقًا مهيمنًا ولا يتمتعون بجودة دفاعية عالية".

وأضاف:"إنهم يلعبون الكرات الطويلة من الخلف عن طريق تير شتيجن الذي حطم الرقم القياسي لعدد هذا النوع من التمريرات، هم يلعبون مثل إيبار".

ويستعرض الوثائقي كذلك بعض المقتطفات من حياة إنريكي الشخصية، وظهوره بعشاء تكريمي من مؤسسة "زانا" المخصصة لابنته التي فارقت الحياة بشكل مأساوي بسبب معاناة طويلة مع المرض.

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يذكر أن برشلونة فاز على باريس في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بنتيجة 3/2، قبل أن يقلب العملاق الفرنسي النتيجة في الإياب على ملعب الفريق الكتالوني ليفوز 4/1 ويتأهل لنصف النهائي الذي خسره من بوروسيا دورتموند.