مبابي: إنريكي وشخص آخر أنقذاني من عنف باريس.. وريال مدريد حررني!

شكرًا للثنائي..

أعرب النجم الفرنسي كيليان مبابي، عن فخره بالانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "أصبحت الخطوة رسمية، سأكون لاعبًا في ريال مدريد لمدة 5 مواسم على الأقل، إنها متعة كبيرة، لقد تحقق الحلم، أنا سعيد ومتحرر ومرتاح وفخور بتمثيل النادي الأفضل في العالم".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا، بإمكانكم ملاحظة ذلك على ملامح وجهي، لقد شاركت في المباريات بمعدل أقل في أواخر الموسم، والكل يعلم السبب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزاد: "يجب التأقلم على الوضع، وهذا ليس عذرا، سأحاول العودة إلى أفضل مستوى ممكن، ومساعدة المنتخب على الفوز باليورو، ولعبت وسط ظروف مختلفة وكانت لدي دوافع مختلفة، وفخور بما قدمته، لأنني لم أتوقع المشاركة في المباريات، وأعتبره أفضل موسم في مسيرتي".

وواصل: "لقد تعاملوا معي بعنف شديد، وقيل في وجهي لن تلعب مجددا، لكن لويس إنريكي أنقذني، ومعه المستشار الرياضي لويس كامبوس، لولا هذا الثنائي لما نزلت إلى أرض الملعب، هذه هي الحقيقة".

وختم مبابي: "ليس صحيحا بأنني لم أكن سعيدا في بي إس جي، لأنه سيكون بمثابة البصق في الحساء وفي وجه كل من دافع عني، ولكن حدثت أمور أخرى أحزنتني كثيرا".