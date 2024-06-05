بعد التوقيع لريال مدريد.. الملايين تنهال على رأس مبابي!

لديه استثناء بشأن حقوق الصورة

يطرح ريال مدريد قمصان الموسم الجديد للبيع، يوم الجمعة المقبل، حيث يتوقع أن يتصدر كيليان مبابي قائمة أكثر القمصان بيعًا.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن مبابي سيحصد الملايين مع انتقاله لريال مدريد، إذ يتوقع أن يتم بيع قميص اللاعب في جميع أنحاء العالم بمقابل 117 يورو لكل قطعة.

وأوضحت أن مبابي سيحمل القميص رقم 9 في موسمه الأول، والذي ظل شاغرًا بعدما تركه كريم بنزيما، بينما يتوقع أن يرتدي القميص رقم 10 في الموسم الثاني (بعد رحيل مودريتش المتوقع).

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ولفتت إلى أن مبابي سيحتفظ بحقوق الصورة بنسبة 80%، في استثناء لقاعدة ريال مدريد الراسخة 50/50 بين النادي واللاعب، إلى جانب راتبه السنوي المقدر بنحو 15 مليون يورو صافية.

وذكرت مجلة "فوربس" أن مبابي يحصد 20 مليون يورو سنويًا من الإعلانات، وهذا الرقم سيزيد كثيرا، بعد التوقيع لريال مدريد، الذي يمنحه بعدًا عالميًا آخر، علمًا بأنه يحتل حاليًا المرتبة التاسعة بين الرياضيين في عدد المتابعين على الشبكات الاجتماعية.

وتقدم النجم الفرنسي بطلب لحماية العلامة التجارية للقبه وإيماءته المعتادة بذراعيه متقاطعتين عندما يحتفل بأهدافه للعمل تجاريا في مجموعة واسعة من القطاعات في دول الاتحاد الأوروبي.

ويهدف مبابي لضمان الاستخدام التجاري المحتمل في مجالات متنوعة، مثل مستحضرات التجميل ومعجون الأسنان والعطور وبدلات الغوص والمجوهرات ومواد تجليد الكتب والمظلات والحقائب وأدوات السفر.