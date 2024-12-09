"بعد ما فعلوه سأغادر"

كشف كيليان مبابي نجم ريال مدريد، تفاصيل لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل رحيله عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي.

وقال مبابي، في مقابلة مع قناة "Canal+" الفرنسية: "كانت علاقتي قوية جدًا مع أمير قطر، لقد كانت علاقة رائعة دائمًا، الأمر ليس كيليان ضد قطر كما قال البعض".

وأضاف النجم الفرنسي: "كنا معًا في السيارة، وظهرت أنباء تفيد بأن أمير قطر سيقدم لي عرضًا لا يمكن رفضه للبقاء في باريس سان جيرمان، لكنه قال لي في أذني: "«الجميع ينظرون إلينا الآن، ويعتقدون أنني أقدم لك عرضًا للبقاء، لكن لا، اذهب لتحقيق حلمك، شكرًا لك على كل شيء، وإذا احتجت إلى أي شيء، فأنا هنا»".

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وعن رحيل شقيقه إيثان عن باريس سان جيرمان صوب ليل، علق كيليان: "قلت لأخي الصغير آسف، لأن حلمه كان (بي إس جي)".

وأوضح: قلت له إنه "يمكنني التضحية بحلم ريال مدريد من أجلك، إذا كان انتقالي سيدمر مسيرتك في باريس سان جيرمان"، لكنه رد عليّ: "بعد ما فعله باريس بك، سوف أرحل أيضًا".