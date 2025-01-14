مبابي وبيلينجهام وفالفيردي خارج مران ريال مدريد استعدادًا للكأس.. وغائب آخر بسبب نزلة برد

هل يلحقون بالمواجهة؟

استأنف ريال مدريد تدريباته في المدينة الرياضية اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة سيلتا فيجو، يوم الخميس المقبل، في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

وعاد الفريق الملكي إلى التدريبات الجماعية، بعد أقل من 48 ساعة من الهزيمة الثقيلة أمام برشلونة (5-2)، يوم الأحد الماضي، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الفريق الأبيض تدرب في فالديبيباس دون كيليان مبابي وجود بيلينجهام وفيدي فالفيردي، الذين قاموا بعملية استشفاء داخل منشآت النادي، بعد تعرضهم لكدمات في الكلاسيكو.

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وأوضحت: "سيكون مبابي وبيلينجهام وفالفيردي تحت تصرف المدرب كارلو أنشيلوتي في مباراة الكأس".

وأوضحت: "تدرب ديفيد ألابا بشكل طبيعي مع بقية زملائه، وقد يبدأ في الحصول على دقائق خلال المباريات المقبلة، بعد أكثر من عام من الإصابة (الرباط الصليبي)".

وختمت: "الغائب الوحيد عن التدريبات كان إدواردو كامافينجا، الذي لم يحضر إلى فالديبيباس بسبب نزلة برد، بينما عمل فاييخو بمفرده ولا يُتوقع أن يتمكن من المشاركة في المباراة ضد سيلتا فيجو".