"من هذا؟".. رد ناري من مبابي بعد تهديد نجم بلجيكا!

"إذا أراد قميصي فليأخذه"

رفض كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، تجاوز الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بعد تهديد لاعب وسط بلجيكا أمادو أونانا له، قبل مواجهة الفريقين اليوم الإثنين في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وكان أونانا قد ظهر في مقطع فيديو نشره الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، قال فيه إنه سيركل مبابي عندما يتواجه المنتخبان.

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وحذف الاتحاد البلجيكي مقطع الفيديو من على منصاته، والذي غنى فيه الممثل الكوميدي بابلو أندريس "مَن سيركل ساق مبابي؟"، فأجاب أونانا: "أمادو أونانا".

واعتذر متحدث باسم منتخب بلجيكا عن المقطع، قائلًا: "كان الهدف أن يكون الفيديو مضحكًا، لكننا حذفناه، وننود أن نعتذر لأي شخص قد يكون شعر بإساءة نتيجة ذلك".

وسُئل مبابي في مؤتمر صحفي "هل من الممكن أن تستبدل قميصك مع أمادو أونانا بعد المباراة؟"، فرد نجم ريال مدريد: "من هذا؟".

أوضح المراسل: "أمادو أونانا لاعب وسط بلجيكا"، فضحك مبابي وقال: "سمعت شيئًا عن ذلك، حسنا الناس يتحدثون عني كثيرًا، وليس لدي مشكلة في ذلك على الإطلاق، إذا أراد قميصي يمكنه الحصول عليه".