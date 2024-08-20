"نتعامل بكل احترام".. أول تعليق من باريس سان جيرمان على تصعيد مبابي!

ماذا يحدث؟

تتواصل التطورات بشأن أزمة الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، بشأن مستحقاته المتأخرة.

ورفض مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، قبل أن يعلن انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن كيليان ذهب إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية أمام رابطة الدوري الفرنسي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم للمطالبة بدفع 55 مليون يورو، مكافأة وراتب 3 أشهر من النادي الباريسي.

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وحسب "canal-supporters"، فإن "سان جيرمان لم يتلق أي إخطار من رابطة كرة القدم الفرنسية أو الاتحاد الفرنسي بخصوص مبابي".

وأضافت: "النادي لا يرغب في الإدلاء بأي تصريح على المناقشات الجارية، والتي جرت بشكل بناء لعدة أشهر، ويواصل التعامل مع هذا الأمر بكل احترام".

وأوضحت "لوموند"، أنه إذا تم إثبات ادعاء مبابي، فقد يواجه باريس سان جيرمان عقوبات قاسية، مثل إغلاق باب الانتقالات أو فقدان ترخيص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولن يتمكن من اللعب في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وكان مبابي قد وافق في أغسطس 2023 على التنازل عن 80 مليون يورو من المكافآت والأجور، لكن العلاقة مع ناصر الخليفي (رئيس باريس) توترت للغاية بعدما أعلن الرحيل، قبل أن يخطر الإدارة في يونيو، من خلال محاميه، بأنه يستحق راتب شهري مايو ويونيو، رغم أنه طالب المحكمة بـ55 مليون يورو، تشمل مكافأة الولاء وراتب 3 أشهر.