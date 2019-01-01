مبابي: أشعر بحالة جيدة وأتمنى استمرار نيمار

تصريحات كيليان مبابي قبل مواجهة كأس السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان وليل

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان إنه يشعر بحالة جيدة ورغبة في مواصلة تقديم المستويات الكبرى مع بداية الموسم الجديد.

ويلعب باريس سان جيرمان أول مبارياته في الموسم الجديد غدًا السبت في كأس السوبر الفرنسي أمام نادي رين بطل كأس فرنسا في الموسم المنصرم.

وقبل المباراة، تحدث كيليان مبابي حول حالته كلاعب وحول الحالة التي يمر بها الفريق ككل بعد نهاية الفترة التحضيرية.

وقال مبابي: "أشعر بحالة جيدة، والقوة التي أمتلكها من هذه الحالة هي التي تجعلني أشعر بالتقدم والتحسن يوميًا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019

وأضاف: "أريد اللعب دائمًا مع لاعبين كبار حتى يتم خلق المزيد من الحواجز والأهداف التي ستجعلني أعمل بقوة أكبر حتى أتخطاها، وكافاني هو أحد هؤلاء الكبار بالطبع، وبالتأكيد نيمار كذلك، أتمنى أن يبقى ولا يرحل عن الفريق"

وتابع: "غدًا سنلعب بأقصى قوة نمتلكها من أجل تحقيق الفوز، بكل تأكيد سيكون هذا اللقب أفضل دفعة معنوية بالنسبة لنا قبل انطلاق الموسم الأسبوع المقبل"

أياكس يوافق مبدئيًا على انتقال فان دي بيك لريال مدريد

يذكر أن باريس سان جيرمان كان قد خسر نهائي كأس فرنسا في الموسم المنصرم أمام نفس الخصم نادي رين، والذي فاز عليه بركلات الترجيح حينها.