ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة ضمك والاتحاد في الجولة السابعة منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين، وما هي الأسعار؟

رغم أن الأمور تعقدت في وقت من الأوقات على الاتحاد في مباراة اليوم أمام الفتح، إلا أن رجال المدرب نونو سانتو عرفوا كيف يحرزوا النقاط الثلاثة في الأخير، وهذا هو المهم بالنسبة لفريق يطمح للعودة إلى منصات التتويج، أن يعرف كيف يفوز ويترك كل شيء بعد ذلك.

يطمح جماهير العميد في مواصلة هذا المنوال، وهم الذين وصلوا إلى النقطة 14 خلف المتصدر الشباب بأربع نقاط وبنفس الرصيد مع التعاون وأمام النصر بنقطة وحيدة.

ولذلك يخوضون مباراتهم القادمة أمام ضمك في الحادي عشر من أكتوبر وعيونهم على الفوز ولا شيء آخر لمواصلة تضييق الخناق على الليوث.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة ضمك والاتحاد في الدوري السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة ضمك والاتحاد؟

طرح نادي ضمك تذاكر مباراته أمام الاتحاد، عبر موقعه hadir.sa، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه.

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة ضمك والاتحاد....

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

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Shahid Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة ضمك والاتحاد؟

هناك عدة فئات لتذاكر مباراة ضمك والاتحاد، ويكون سعر التذكر الموحدة 30 ريال.

الفئة أسعار التذاكر موحدة 30 ريال العوائل 30 ريال تذكرة الأولى 50 ريال تذكرة الممتاز 75 ريال

ما هو موعد مباراة ضمك والاتحاد؟

موعد مباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساء بتوقيت السعودية، الخامسة إلا عشر دقائق مساء بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ضمك - الاتحاد الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،

17:50 السعودية، 16:50 مصر SSC

شاهد VIP الأمير سلطان بن عبد العزيز

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة ضمك والاتحاد؟

عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البرتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

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