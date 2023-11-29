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ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بـ دوري روشن السعودي 2023-2024؟

أحمد مجدي
Hilal Nassr SPL GFXGetty Images - Goal AR
دوري روشن السعوديالهلال v النصرEXTRAالهلالالنصر

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بـ دوري روشن السعودي 2023-2024..

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يحل النصر ضيفًا على الهلال في ديربي الرياض لحساب الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024.

اللقاء يمثل فرصة للهلال كي يغرد بعيدًا في الصدارة، إذا ما فاز على النصر الوصيف والذي يبعد عنه بفارق أربع نقاط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما بالنسبة للنصر فتعد تلك المباراة فرصة مثالية للاقتراب أكثر من الهلال والوصول إلى بعد نقطة واحدة منه واشتعال حرب الصدارة والمنافسة على اللقب.

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024..

المباراة التالية

ديربي الرياض: موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بـ دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تم طرح تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر منصة "غرينتا هب".

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بـ دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 من 30 ريالًا سعوديًا وتصل إلى 4000 ريال حسب فئة التذكرة.

خلف المرمى30 ريالًا سعوديًا
الواجهة 1100 ريال سعودي
الواجهة 2125 ريالًا سعوديًا
الواجهة 3150 ريالًا سعوديًا
الممتازة450 ريالًا سعوديًا
الفضية2000 ريال سعودي
الذهبية4000 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض بـ دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تقام مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الهلال - النصرالجمعة 1 ديسمبر 2023
21:00 السعودية
20:00 مصر		 SSC HDالملك فهد الدولي

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