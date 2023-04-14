ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أحمد مجديأحمد مجدي
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Cristiano Ronaldo Al Nassr 2023Getty Images
الهلال vs النصرالهلالالنصردوري روشن السعودي

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23..

قمة الدوري السعودي المعتادة بين الهلال والنصر أيًا كانت المراكز، وهذه المرة تحمل القمة شيئًا مختلفًا للغاية لأنها ببساطة ستكون الأولى للنجم الأسطوري كريستيانو رونالدو من نوعها في الدوري السعودي.

النصر يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الرابع في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 وأسعارها.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ما هي طرق شراء مباراة الهلال والنصر في دوري روشن؟

تم إعلان طرح تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر منصة "Golden Ticket".

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 من 138 ريالًا سعوديًا.

الجدول التالي يستعرض لكم أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 حسب فئة التذكرة.

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السعرفئة التذكرة
138 ريالًا سعوديًاD النصر
138 ريالًا سعوديًاL1 الهلال
138 ريالًا سعوديًاL4 الهلال
138 ريالًا سعوديًا الهلال H1
138 ريالًا سعوديًاH2 الهلال
138 ريالًا سعوديًاH3 الهلال
138 ريالًا سعوديًاH4 الهلال
138 ريالًا سعوديًاSW النصر
138 ريالًا سعوديًاC الهلال
138 ريالًا سعوديًاNW الهلال
345 ريالًا سعوديًاPREMIUM NORTH الهلال
345 ريالًا سعوديًاPREMIUM SOUTH النصر

ما هو موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الهلال - النصرالثلاثاء 18 أبريل 2023
22:00 السعودية، 21:00 مصر		SSC
شاهد VIP		الملك فهد الدولي

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