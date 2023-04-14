ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23..

قمة الدوري السعودي المعتادة بين الهلال والنصر أيًا كانت المراكز، وهذه المرة تحمل القمة شيئًا مختلفًا للغاية لأنها ببساطة ستكون الأولى للنجم الأسطوري كريستيانو رونالدو من نوعها في الدوري السعودي.

النصر يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الرابع في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 وأسعارها.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ما هي طرق شراء مباراة الهلال والنصر في دوري روشن؟

تم إعلان طرح تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر منصة "Golden Ticket".

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 من 138 ريالًا سعوديًا.

الجدول التالي يستعرض لكم أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 حسب فئة التذكرة.

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السعر فئة التذكرة 138 ريالًا سعوديًا D النصر 138 ريالًا سعوديًا L1 الهلال 138 ريالًا سعوديًا L4 الهلال 138 ريالًا سعوديًا الهلال H1 138 ريالًا سعوديًا H2 الهلال 138 ريالًا سعوديًا H3 الهلال 138 ريالًا سعوديًا H4 الهلال 138 ريالًا سعوديًا SW النصر 138 ريالًا سعوديًا C الهلال 138 ريالًا سعوديًا NW الهلال 345 ريالًا سعوديًا PREMIUM NORTH الهلال 345 ريالًا سعوديًا PREMIUM SOUTH النصر

ما هو موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - النصر الثلاثاء 18 أبريل 2023

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC

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