ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23؟

يحل نادي الشباب ضيفًا على نادي الهلال في الجولة السابعة من الدوري السعودي 2022-2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
تعادل الهلال مع الاتفاق في الجولة الماضية وتراجع للمركز الخامس برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن النصر.
أما نادي الشباب فيحتل المركز الأول بالعلامة الكاملة 18 نقطة من 6 مباريات، وتفصله 4 نقاط كاملة عن الاتحاد الوصيف.
بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2022-23.
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والشباب؟
طرح نادي الهلال تذاكر مباراته ضد الاتفاق عبر تطبيق بلو ستار، ولا توجد طريقة أخرى للحصول عليها.
اضغط هنا لتذاكر الهلال والشباب..
بعد الدخول إلى التطبيق، اتبع الخطوات للحصول على تذاكر مباراة الهلال والشباب
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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والشباب؟
تتراوح أسعار مباراة الهلال والشباب من 20 ريالًا وحتى 40 ريال حسب درجة المقعد.
الفئة
السعر
خلف المرمى
|20 ريالًا
الموحدة
|30 ريالًا
الواجهة
|40 ريالًا
ما هو موعد مباراة الهلال والشباب؟
موعد مباراة الهلال والشباب في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الإثنين 10 أكتوبر 2022.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الهلال - الشباب
الإثنين 10 أكتوبر 2022،
SSC /شاهد VIP
الملك فهد الدولي
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