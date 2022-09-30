ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي 2022-23؟

ندى الشافعي|
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تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الهلال والتعاون في الجولة الخامسة منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يستضيف نادي الهلال نادي التعاون على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2022-2023.

فاز الهلال في المباراة السابقة على الوحدة 3-0، ليبقى شريك الشباب في الصدارة برصيد 12 نقطة.

أما التعاون فقد تعادل مع ضمك في الجولة السابقة، ورفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس في جدول الترتيب.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والتعاون؟

لم يتم طرح تذاكر مباراة الهلال أمام التعاون حتى الآن، لكن من المتوقع أن تتواجد عبر موقعه الرسمي، ولا يمكن الحصول على التذاكر إلا من خلاله.

اضغط هنا لتذاكر مباراة الهلال والتعاون..

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والتعاون؟

سيتم الإعلان عن أسعار تذاكر مباراة الهلال والتعاون مع طرحها، ومن المتوقع أن لا تختلف كثيرًا عن أسعار المباراة السابقة ضد الوحدة، حيث تراوح بين 20 و40 ريالاً.

ما هو موعد مباراة الهلال والتعاون؟

موعد مباراة الهلال والتعاون في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الأحد 2 أكتوبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:20 بتوقيت السعودية، 17:20 بتوقيت مصر.

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

الهلال - التعاون

الأحد 2 أكتوبر 2022،
18:20 السعودية، 17:20 مصر

SSC

ملعب الأمير فيصل بن فهد

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