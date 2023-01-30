ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة النصر والتعاون في الجولة 17 من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، وما هي الأسعار؟

أعلن نادي النصر توافر تذاكر مباراة التعاون في الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي 2022-2023 وذلك قبل انطلاق اللقاء بـ 18 يومًا.

النصر ودّع السوبر السعودي من نصف النهائي بعد الخسارة أمام الاتحاد، لكنّه يسير بصورة جيدة في سباق دوري روشن.

وقبل مباراة التعاون، يواجه العالمي فريقي الفتح ثم الوحدة على التوالي ولكن خارج ملعب "مرسول بارك".

وأعلن الحساب الرسمي لمرسول بارك على "تويتر" أسعار وتذاكر مباراة النصر والتعاون في الجولة السابعة عشر من دوري روشن.

جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين وخصوصًا النصراويون في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة النصر والتعاون على موقع "مرسول بارك"، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة النصر والتعاون..

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تتراوح أسعار التذاكر بين 48 ريال حتى 13,043 ريال وتنقسم كالآتي:

نوع التذكرة الأسعار خلف المرمى - C (جمهور النصر) 48 ريال سعودي خلف المرمى - D (جمهور النصر) 57 ريال سعودي خلف المرمى - K (جمهور التعاون) 48 ريال سعودي خلف المرمى - J (جمهور التعاون) 57 ريال سعودي البانورامية - A (جمهور النصر) 117 ريال سعودي البانورامية - B (جمهور النصر) 74 ريال سعودي البانورامية I-E (جمهور النصر) 74 ريال سعودي البانورامية - L (جمهور التعاون) 74 ريال سعودي الواجهة F-H (جمهور النصر) 117 ريال سعودي الواجهة M (جمهور التعاون) 117 ريال سعودي Sports Lounge 609 ريال سعودي Gallery Lounge 739 ريال سعودي Gallery Lounge + 870 ريال سعودي Platinum Lounge 1,435 ريال سعودي Sports Terrace 6,957 ريال سعودي (ثلاثة أشخاص) Terrace 13,043 ريال سعودي (أربعة أشخاص)

*الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة

ما هو موعد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2022-23 ؟

موعد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الجمعة 17 فبراير 2023 في ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - التعاون الجمعة 17 فبراير 2023

18:00 السعودية، 15:00 مصر SSC

شاهد VIP مرسول بارك

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2022-23 ؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

Shahid