ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والاتفاق الأولى لرونالدو في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة النصر والاتفاق في منافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

حين يستضيف النصر على ملعبه مرسول بارك نظيره الاتفاق، ستكون كل العيون متوجهة نحو البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سيخوض أولى مبارياته الرسمية مع العالمي.

رونالدو تألق وأحرز هدفين في مباراة كأس موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان لكن الجمهور النصراوي يريد ما هو أهم من ذلك، وهو قيادة العالمي للقب الدوري السعودي.

حاليًا يحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي مع مباراة أقل يكفي الفوز بها كي يتصدر مجددًا، شريطة عدم الإخفاق في حصد النقاط الثلاثة أمام الاتفاق.

الأخير بدوره خصم ليس بالسهل رغم أنه يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة جمعها من 4 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم.

جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين وخصوصًا النصراويون في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والاتفاق في كأس الملك 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والاتفاق؟

تم طرح تذاكر مباراة النصر والاتفاق على موقع "مرسول بارك"، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة النصر والاتفاق..

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والاتفاق؟

من المتوقع أن تتراوح أسعار التذاكر بين 487 و4348 ريالًا سعوديًا حسب فئة التذكرة.

ما هو موعد مباراة النصر والاتفاق ؟

موعد مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الأحد 22 يناير 2023 في ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الاتفاق الأحد 22 يناير 2023

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC

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ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة النصر والاتفاق ؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

Shahid