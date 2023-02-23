ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة ضمك والنصر في الجولة 18 من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، وما هي الأسعار؟

طرح نادي ضمك تذاكر مباراته أمام نادي النصر، والتي تقام لحساب الجولة 18 من منافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، والتي تقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

النصر يدخل المباراة وهو في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، بعدما حصد 40 نقطة منذ بداية الموسم، ولكنه يتفوق على الاتحاد والشباب فقط بفارق الأهداف، ويريد الفوز على ضمك من أجل مواصلة صراع الصدارة.

أما ضمك، الذي لم يحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات في دوري روشن السعودي، فيحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، ويسعى لمصالحة جماهيره بالفوز على "العالمي".

جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين وخصوصًا النصراويون في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة ضمك والنصر على موقع "https://hadir.sa"، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة ضمك والنصر..

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تتراوح أسعار التذاكر بين 100 و150 ريال سعودي وتنقسم كالآتي:

نوع التذكرة الأسعار الدرجة الموحدة 100 ريال سعودي الدرجة الأولى 150 ريال سعودي

*الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة

ما هو موعد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 ؟

موعد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم السبت 25 فبراير 2023 في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ضمك - النصر السبت 25 فبراير 2023

18:30 السعودية، 17:30 مصر SSC مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 ؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.