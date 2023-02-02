ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الطائي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الطائي والاتحاد في الجولة 15 من منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين، وما هي الأسعار؟

يستضيف استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي مباراة الطائي والاتحاد، والتي تقام ضمن منافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

الاتحاد، الساعي إلى التقدم أكثر في جدول الترتيب يبحث عن الفوز خارج ملعبه من أجل التقدم إلى صراع تحقيق لقب دوري روشن السعودي، خاصة وأنه يحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن النصر المتصدر.

أما الطائي، الذي خسر آخر أربع مباريات له في دوري روشن السعودي، فيسعى إلى الخروج من دوامة الهزائم، وتحقيق الفوز على الاتحاد، للتقدم من المركز التاسع الذي يحتله حاليًا برصيد 18 نقطة.

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الطائي والاتحاد في الجولة 15 من دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الطائي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

طرح نادي الطائي رسميًا تذاكر مباراته أمام الاتحاد، والتي تقام على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد، عبر منصة مكاني.

اضغط هنا للدخول إلى موقع حجز تذاكر مباراة الطائي والاتحاد...

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الطائي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 ؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الطائي والاتحاد من 50 ريالًا في أقل فئة للتذاكر.

الفئة السعر موحدة الطائي 50 ريالًا موحدة الاتحاد 50 ريالًا

ما هو موعد مباراة الطائي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 ؟

موعد مباراة الطائي والاتحاد في الجولة 15 من دوري روشن السعودي 2022-23 هو السبت4 فبراير 2023، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة السادسة مساءًا بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الطائي - الاتحاد السبت 4 فبراير 2023،

18:00 السعودية، 17:00 مصر. SSC ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الطائي والاتحاد؟