ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

جول العربي
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الشباب vs الإتحادالشبابالإتحاددوري روشن السعودي

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الشباب والاتحاد في الجولة الثانية عشرة من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

مباراة قوية من كلاسيكيات دوري روشن السعودي ستجمع كلًا من الشباب والاتحاد على ملعب "الملز" ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

هذه المباراة تأتي بين خصمين جريحين، إذ تعرض الشباب للهزيمة المفاجئة من الوحدة بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

بينما تكبد الاتحاد هزيمة مخيبة للآمال من ضيفه الهلالي بهدف نظيف سجله أوديون إيجالو.

جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

في السطور التالية نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23.

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ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الشباب والاتحاد؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة الاتفاق والهلال بسهولة من خلال الموقع الخاص بحجز التذاكر.

اضغط هنا لتذاكر مباراة الشباب والاتحاد.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد؟

تتراوح الأسعار في تذاكر مباراة الشباب والاتحاد بين 150 ريالًا و8000 ريال وفقًا للفئة على النحو التالي:-

F1 الشباب 150 ريالًا
F2 الاتحاد 150 ريالًا
C الشباب 150 ريالًا
D الإتحاد 150 ريالًا
H1 الشباب200 ريال
H2 الشباب200 ريال
H3 الشباب200 ريال
L1 الشباب200 ريال
L2 الشباب200 ريال
L3 الشباب200 ريال
G 1500 ريال
VIP BOX18000 ريال

ما هو موعد مباراة الشباب والاتحاد؟

موعد مباراة الشباب والاتحاد في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الإثنين 9 يناير 2023.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:15 بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت مصر.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الشباب - الاتحادالإثنين 9 يناير 2023
21:15 السعودية، 20:15 مصر		SSC
شاهد VIP		الملز

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