ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الشباب والنصر في الجولة الثالثة عشرة من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد في الملز مواجهة من العيار الثقيل، حيث تقام عليه مباراة الشباب والنصر، في قمة الجولة 13 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

المواجهة التي تجمع بين متصدر ووصيف ترتيب دوري روشن السعودي لموسم 2022-23 ستجذب بالتأكيد الكثير من الأنظار، حيث يرغب جمهور الكرة السعودية في مشاهدة تلك المباراة النارية.

النصر، الذي حقق الفوز على الطائي في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، يسعى لمواصلة الانتصارات، خاصة وأنه في صدارة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

أما الشباب، الذي فقد خمس نقاط في آخر جولتين بالخسارة أمام الوحدة والتعادل ضد الاتحاد، فيسعى إلى تعديل أوضاعه والفوز على "العالمي"، حيث يملك في رصيده 26 نقطة في المركز الثاني.

جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

في السطور التالية نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والنصر في قمة الجولة 13 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

Shahid

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الشباب والنصر في الجولة 13 من دوري روشن السعودي عبر موقع نادي الشباب الرسمي لحجز التذاكر.

اضغط هنا لتذاكر مباراة الشباب والنصر.

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم إتمام عملية شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تتراوح الأسعار في تذاكر مباراة الشباب والنصر بين 200 ريال سعودي لأقل فئة تذاكر، وتصل إلى 34500 ريال سعودي لأعلى فئة، على النحو التالي:

F1 الشباب 200 ريال F2 النصر 200 ريال C الشباب 200 ريال D النصر 200 ريال H1 الشباب 200 ريال H2 الشباب 200 ريال H3 الشباب 200 ريال L1 الشباب 200 ريال L2 الشباب 200 ريال L3 الشباب 200 ريال G 3000 ريال VIP BOX1 34500 ريال

ما هو موعد مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الشباب والنصر في قمة الجولة 13 من دوري روشن السعودي 2022-23، هو يوم السبت 14 يناير 2023، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الشباب - النصر السبت 14 يناير 2023

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC

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Shahid