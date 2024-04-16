ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024..

SHAHID

مباراة هامة تنتظر كلًا من الأهلي والهلال في الجولة 28 من دوري روشن السعودي وذلك بعد أن وصل العملاقان السعوديان إلى هذه المرحلة من البطولة بعد مشوار قوي.

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الهلال يتصدر المسابقة وتبدو مسألة تتويجه بالدوري السعودي رهينة الوقت لا أكثر، بينما يطمح الأهلي لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

وهناك اختلافات عديدة إلى الآن حول موعد المباراة الذي تم تأجيله من الجمعة، بعد أن تقدم الهلال بطلب بالفعل إلى لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين لتأجيل مواجهة الأهلي في جدة، نظرًا لوقوعها بين مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين، لكن طلبه قوبل بالرفض.

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

متى موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

كان يفترض إقامة المباراة يوم الجمعة 19 أبريل 2024 لكن على الأرجح سيتم التأجيل إلى يوم السبت، بناء على طلب الهلال الذي تم تأجيل مباراته أمام العين

المباراة القناة الناقلة الملعب الأهلي - الهلال SSC Sports الجوهرة المشعة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

طرح نادي الأهلي تذاكر مباراته ضد الهلال لحساب دوري روشن السعودي 2023-2024 .. على منصة "webook"

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 من 20 ريالًا سعوديًا..