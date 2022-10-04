ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أحمد جمال|
Michael Matheus Pereira Hilal RSL 02.10.2022Hilal Twitter
دوري روشن السعوديالهلالالإتفاق

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتفاق والهلال في الجولة السادسة من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يستضيف الاتفاق خصمًا صعبًا هو الهلال العريق ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي 2022-23.

الهلال يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة خلف الشباب المتصدر بالعلامة الكاملة بالحصول على 15 نقطة من 5 مباريات دون أي تعثر.

بينما يحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 5 نقاط جمعها من 5 مباريات بواقع انتصار وتعادلين وهزيمتين.

ولأن عشاق الهلال من المؤكد أنهم يسعون لحضور اللقاء الذي يقام على ملعب الأمير محمد بن فهد معقل الاتفاق وكذلك عشاق الاتفاق، فإليكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتفاق والهلال في الدوري السعودي 2022-23.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

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ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتفاق والهلال؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة الاتفاق والهلال بسهولة من خلال الموقع الخاص بحجز التذاكر.

اضغط هنا لتذاكر مباراة الاتفاق والهلال.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتفاق والهلال؟

يبلغ سعر حضور مباراة الاتفاق والهلال وفقًا لموحد الهلال وموحد الاتفاق 100 ريال سعودي، بينما سيكون الحضور من المنصة الفضية بـ 1300 ريال ومن المنصة الذهبية بـ 1500 ريال.

الفئة

السعر

أفراد الاتفاق

100

موحد الاتفاق

100

أفراد الهلال

100

موحد الهلال

100

المنصة الذهبية

1500

المنصة الفضية

1300

ما هو موعد مباراة الاتفاق والهلال؟

موعد مباراة الاتفاق والهلال في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الخميس 6 أكتوبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

الاتفاق - الهلال

الخميس 6 أكتوبر 2022
21:00 السعودية، 20:00 مصر.

SSC
شاهد VIP

الأمير محمد بن فهد

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