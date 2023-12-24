ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024...

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يحل نادي النصر ضيفًا ثقيلًا على الاتحاد في مباراة مؤجلة لحساب الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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تم تأجيل المباراة نظرًا لمشاركة الاتحاد في كأس العالم للأندية، وهي البطولة التي فشل الاتحاد في الوصول لمربعها الذهبي بعد الفوز على أوكلاند سيتي 3-0 ثم الهزيمة 3-1 من الأهلي المصري.

النصر يدخل المباراة بهدف واحد وهو الفوز كي يعود لفارق النقاط السبعة مع الهلال المتصدر الذي يبدو غير راغب في فقدان أي نقطة بصراع الدوري هذا الموسم.

أما الاتحاد فيطمح للوصول إلى المربع الذهبي وهو الذي يحتل المركز السادس في الوقت الراهن بترتيب دوري روشن السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024...

موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تم طرح تذاكر قمة الاتحاد والنصر، عبر منصة "تذاكر السعودية".

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والنصر من 470 ريالًا وحتى 1400 ريالًا حسب درجة المقعد.

التذكرة السعر cat3 النصر 470 ريالًا cat2 النصر 600 ريالًا CAT 1 الاتحاد 874 ريالًا المنصة الفضية 1400 ريالًا

ما موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة المشاهدة عبر الإنترنت الملعب المعلق الاتحاد - النصر الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

21:00 السعودية

20:00 مصر SSC 1 HD

SSC 1 SD شاهد الأمير عبد الله الفيصل فارس عوض

مدحت شلبي

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