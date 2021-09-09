ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد ضد أبها؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الاتحاد ضد أبها في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2022، الفئات والأسعار وأكثر..

يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، مباراة قوية وهامة تجمع بين الاتحاد وأبها، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يدخل المباراة بعد فوز هام على حساب الفيصلي بهدفين لهدف، ويريد تصحيح مساره هذا الموسم، في وجود كوكبة من النجوم، لمصالحة الجماهير والمنافسة على اللقب والمشاركة من جديد في البطولة الآسيوية.

على الجانب الآخر أبها هذا الموسم، بدأ الموسم بشكل جيد نسبيًا بعد الفوز على الشباب ثم الخسارة من الباطن وتعادل أمام الاتفاق، وسيعمل بكل تأكيد على الخروج بنتيجة إيجابية أمام النمور، تساعد الفريق في مشواره بالمسابقة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ومع عودة الجماهير للملاعب من جديد، يتسارع الجميع لحضور مباريات فريقه المفضل، وتشجعيه ومساندته من أرضية الملعب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا طريقة الحصول على تذاكر مباراة الاتحاد وأبها، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

ما هي طريقة شراء مباراة الاتحاد ضد أبها؟

طرحت إدارة الاتحاد، تذاكر مباراة فريقها أمام أبها، عبر منصتها الإلكترونية، ويمكن الوصول إليها من (هنا) وحددت آلية توصيل التذاكر للراغبين في دخول المباراة.

عند الدخول للموقع سيتعين عليك اختيار مقعدك في البداية، ثم اتباع التعليمات حتى الخطوة الأخيرة، وبحسب ما ذكره الحساب الرسمي للنمور، فإنه سيتم إرسال التذاكر عبر البريد الإلكتروني لما قاموا بالحجز.

ما هي شروط حضور مباريات الدوري السعودي؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي وضعها الاتحاد السعودي لكرة القدم لحضور مباريات الدوري السعودي، وهي قبلية وبعدية وحتى أثناء المباريات.

شروط ما قبل حضور مباريات الدوري السعودي

أن يكون حامل التذكرة محصنًا أو محصن متعافي أو محصن بجرعة واحدة موضحًا ذلك على تطبيق توكلنا.

تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابة الدخول.

عرض التذكرة الإلكترونية والباركود عن طريق الجوال.

شروط الحضور خلال مباريات الدوري السعودي

الالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب.

التباعد الاجتماعي.

عدم اصطحاب الأطعمة.

استخدام المقعد المخصص للجلوس.

شروط الخروج من ملاعب مباريات الدوري السعودي

الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

المحافظة على الهدوء وعدم التدافع

اتباع تعليمات المنظمين أثناء الخروج.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد ضد أبها؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة الاتحاد وأبها من 35 إلى 350 ريال سعودي، بحسب درجة الفئة والمقعد المختارة.

الفئة السعر الموحدة (عوائل) 35 ريال الموحدة (أفراد) 35 ريال الفضية - عام 150 ريال الذهبية - عام 350 ريال

متى مباراة الاتحاد ضد أبها؟

موعد مباراة الاتحاد وأبها هو السبت 11 سبتمبر 2021، الموافق 4 صفر 1443، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة في تمام الساعة 20:35 بتوقيت السعودية، 19:35 بتوقيت مصر.

كشف تشاهد مباراة الاتحاد ضد أبها؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد ضد أبها مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

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