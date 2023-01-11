تعرف على جميع الصفقات الرسمية لبرشلونة في سوق الانتقالات الشتوية 2023، ومن يتم التعاقد معهم لدعم "البلوجرانا"، ومن يغادرون "كامب نو"؟.

لا ينتظر برشلونة موسم انتقالات كبير في الميركاتو الشتوي 2022-23، نظرًا للوضعية المادية المعقدة التي يقبع فيها النادي الكتالوني.

برشلونة فوجئ بالخروج المبكر للغاية من دوري أبطال أوروبا وهو ما عرضه لخسائر تسويقية لا يستهان بها، ولكن لديه أكثر من فرصة لتدارك الوضع.

سيكون ذلك ربما في الصيف، لكن الشتاء لا يحمل الكثير من المقومات كي يدخل برشلونة في الميركاتو بقوة على عكس ما فعل في الصيف حين أبرم حفنة من أقوى الصفقات في أوروبا بأسرها.

ورغم أن رئيس جوان لابورتا قد أعلن أن جمهور برشلونة "لا ينبغي عليه انتظار صفقات في الصيف" إلا أن هناك العديد من التقارير التي تربط برشلونة ببعض اللاعبين.

كذلك فإن بعض اللاعبين من المرجح رحيلهم عن البلوجرانا، أو فلنقل إن هناك لاعبًا أو اثنين على هذا الرادار.

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إذًا، ما هي صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية 2023؟ من هم القادمون إلى "كامب نو"، ومن يغادر كتيبة "البلوجرانا"؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما هي صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية 2023؟

إنييجو مارتينيز لاعب أتلتيك بيلباو من أهداف برشلونة، وكل شيء من أجل ضمه يتوقف على المسألة المادية.

أيضًا يبدو الثنائي المغربي عز الدين أوناحي وسفيان أمرابط على رادار برشلونة رغم أن الخيارات ليست كبيرة للتوقيع مع أي منهما.

في سياق آخر، تبدو صفقة إعادة بيير إيميريك أوباميانج من تشيلسي ممكنة للغاية ولكن حال الدخول في صفقة تبادلية مع ممفيس ديباي.

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ممفيس ديباي في ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في خطط تشافي هيرنانديز قد يدرس الرحيل.

الدخول في صفقة تبادلية لإعادة أوباميانج إلى البيت الكتالوني قد تكون فرصة قوية من أجل خروج ديباي بينما يدرس برشلونة أن يكون هذا الخروج بنية البيع لعقد أولى صفقات تقليص الرواتب بحلول الصيف المقبل.