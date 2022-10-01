جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني موسم 2022-2023، وموعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يأمل جمهور برشلونة، أن يستمر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق في تصحيح المسار الذي بدأه الموسم الماضي، ويبدأ في حصد الألقاب ومن بين تلك الألقاب التي اشتاق إليها جمهور البلوجرانا هي الدوري الإسباني.

ويحاول برشلونة القتال في النسخة المقبلة لحصد لقب الدوري الإسباني الذي فشل في الفوز به آخر ثلاثة مواسم وترك قطبي مدريد، الريال وأتلتيكو، يتنافسان عليه.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي، صراعًا كبيرًا بين العديد من الفرق على لقب الدوري، وستكون مهمة الفريق الكتالوني في الحصول على البطولة ليست بالسهل.

في هذا التقرير نستعرض معكم جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-2023 وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في الدوري الإسباني؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الأولى لها 'beIN SPORTS HD 1' ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات برشلونة.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني

يبدأ برشلونة مهمته في الموسم الجديد على ملعبه ووسط جماهيره، وستكون أمام رايو فاييكانو على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وسيكون الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في الجولتين التاسعة يوم 16 أكتوبر 2022، على ملعب سانتياجو برنابيو، والجولة الـ 26 يوم 19 مارس 2023 على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 برشلونة - رايو فاييكانو السبت 13 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-0 سبوتيفاي كامب نو 2 ريال سوسييداد - برشلونة الأحد 21 أغسطس 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 4-1 أنويتا 3 برشلونة - بلد الوليد الأحد 28 أغسطس 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية 0-4 سبوتيفاي كامب نو 4 إشبيلية - برشلونة السبت 3 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 3-0 رامون سانشيز بيثخوان 5 قادش - برشلونة السبت 10 سبتمبر 2022،

18:30 مصر، 19:0 السعودية 4-0 ميرانديا 6 إلتشي - برشلونة السبت 17 سبتمبر 2022،

16:15 مصر، 17:15 السعودية 3-0 سبوتيفاي كامب نو 7 ريال مايوركا - برشلونة 1 أكتوبر 2022 1-0 سون مويكس 8 برشلونة - سيلتا فيجو 9 أكتوبر 2022 - سبوتيفاي كامب نو 9 ريال مدريد - برشلونة 16 أكتوبر 2022 - سانتياجو برنابيو 10 برشلونة - فياريال 19 أكتوبر 2022 - سبوتيفاي كامب نو 11 برشلونة - أتلتيك بيلباو 23 أكتوبر 2022 - سبوتيفاي كامب نو 12 فالنسيا - برشلونة 30 أكتوبر 2022 - ميستايا 13 برشلونة - ألميريا 6 نوفمبر 2022 - سبوتيفاي كامب نو 14 أوساسونا - برشلونة 9 نوفمبر 2022 - آل سادار 15 برشلونة - إسبانيول 31 ديسمبر 2022 - سبوتيفاي كامب نو 16 أتلتيكو مدريد - برشلونة 8 يناير 2023 - واندا مترو بوليتانو 17 ريال بيتيس - برشلونة 14 يناير 2023 - بينتو فيامارين 18 برشلونة - خيتافي 22 يناير 2023 - سبوتيفاي كامب نو 19 جيرونا - برشلونة 29 يناير 2023 - مونتيليفي 20 برشلونة - إشبيلية 5 فبراير 2023 - سبوتيفاي كامب نو 21 فياريال - برشلونة 12 فبراير 2023 - لا سيراميكا 22 برشلونة - قادش 19 فبراير 2023 - سبوتيفاي كامب نو 23 ألميريا - برشلونة 26 فبراير 2023 - ملعب ألعاب البحر المتوسط 24 برشلونة - فالنسيا 5 مارس 2023 - سبوتيفاي كامب نو 25 أتلتيك بيلباو - برشلونة 12 مارس 2023 - سان ماميس 26 برشلونة - ريال مدريد 19 مارس 2022 - سبوتيفاي كامب نو 27 إلتشي - برشلونة 2 أبريل 2023 - مانويل مارتينيز فاليرو 28 برشلونة - جيرونا 9 أبريل 2023 - سبوتيفاي كامب نو 29 خيتافي - برشلونة 16 أبريل 2023 - ألفونو بيريز 30 برشلونة - أتلتيكو مدريد 23 أبريل 2023 - سبوتيفاي كامب نو 31 رايو فاييكانو - برشلونة 26 أبريل 2023 - فاييكاس 32 برشلونة - ريال بيتيس 30 أبريل 2023 - سبوتيفاي كامب نو 33 برشلونة - أوساسونا 3 مايو 2023 - سبوتيفاي كامب نو 34 إسبانيول - برشلونة 14 مايو 2023 - كورنيلا 35 برشلونة - ريال سوسييداد 21 مايو 2023 - سبوتيفاي كامب نو 36 بلد الوليد - برشلونة 24 مايو 2023 - خوسيه زوريا 37 برشلونة - ريال مايوركا 28 مايو 2023 - سبوتيفاي كامب نو 38 سيلتا فيجو - برشلونة 4 يونيو 2023 - بالايدوس

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني