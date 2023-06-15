تعرف على جميع التحركات الرسمية لآرسنال في سوق الانتقالات الصيفية 2023، ومن يتم التعاقد معهم لدعم الجانرز؟

خاض آرسنال موسمًا مبهرًا في الدوري الإنجليزي 2022-2023، وكان الوحيد الذي استطاع منافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الموسم الماضي.

فريق المدرب ميكيل أرتيتا يراهن على الميركاتو الصيفي المقبل من أجل أن يحافظ على ذات المستوى بل ويطوره، ولذلك سيكون ميركاتو من أهم ما يكون بالنسبة للجانرز.

إذًا، ما هي صفقات آرسنال في صيف 2023؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن النادي اللندني؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما هي صفقات آرسنال في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

يدور في فلك آرسنال عديد الأسماء الرائعين لتدعيم تشكيلته في الموسم المقبل، ولكن هناك اسمان إلى الآن يبدوان الأبرز للوصول إلى تشكيلة الجانرز.

من تشيلسي يريد آرسنال بوضوح الحصول على خدمات الألماني كاي هافيرتز، بينما تبدو صفقة انضمام ديكلان رايس قريبة للغاية من فريق أرتيتا.

كذلك يطمح آرسنال للحصول على خدمات مويسيس كايسيدو من برايتون لتدعيم تشكيلته وإطائها مزيدًا من العمق خصوصًا أن كايسيدو يستطيع اللاعب في مركزي الارتكاز وأحيانًا لعب مع كولومبيا في مركز الظهير الأيمن.

سوق الانتقالات: صفقات الدوري الإنجليزي في ميركاتو صيف 2023

من هم اللاعبون الراحلون عن آرسنال في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

هناك عديد الأسماء على طاولة الرحيل بدءًا من جرانيت تشاكا، مرورًا بنونو تافاريس وفلوريان بالوجون، ثم كيران تيرني.

من رحلوا إلى الآن هم ميتيلاند نايلز وبابلو ماري، الأخير رحيل إلى مونزا الإيطالي مقابل نحو 5 ملايين يورو.

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