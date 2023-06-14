سوق الانتقالات: صفقات الدوري الإنجليزي في ميركاتو صيف 2023

جول يستعرض معكم جميع صفقات الأندية الإنجليزية في سوق الانتقالات الصيفية 2023 وكذلك أسماء اللاعبين الذين رحلوا عن أنديتهم في الميركاتو

مع تقدم الوقت في سوق الانتقالات الصيفية 2023 في الدوري الإنجليزي وجميع أنحاء أوروبا، تحول الاهتمام الآن إلى كيفية تدعيم كل فريق لقائمته في الوقت الحساس من الموسم.

هذا العام، تمتد فترة الانتقالات الصيفية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز من 10 يونيو 2023 وينتهي في 1 سبتمبر 2023.

جول لديه كل ما تحتاج لمعرفته حول اللاعبين الجدد والمغادرين في جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال ميركاتو صيف 2023.

آرسنال

صفقات آرسنال:

لم يبرم آرسنال أي صفقات حتى الآن

الراحلون عن آرسنال:

بابلو ماري (مونزا)

أينسلي ميتلاند نايلز (انتهاء عقد)

أستون فيلا

صفقات أستون فيلا:

يوري تيليمانس (ليستر سيتي)

الراحلون عن أستون فيلا:

جيد ستير (انتهاء عقد)

أشلي يونج (انتهاء عقد)

بورنموث

صفقات بورنموث:

حامد جونيور تراوري (ساسوولو)

الراحلون عن بورنموث:

جوردان زيمورا (أودينيزي)

جاك ستايسي (نورويتش)

حيفرسون ليرما (كريستال بالاس)

جونيور ستانيسلاس (انتهاء عقد)

برينتفورد

صفقات برينتفورد:

كيفين تشايد (فرايبورج)

مارك فليكين (فرايبورج)

الراحلون عن برينتفورد:

بونتوس يانسون (مالمو)

سامان غودوس (انتهاء عقد)

جويل فالنسيا (انتهاء عقد)

طارق فوسو (انتهاء عقد)

برايتون

صفقات برايتون:

جواو بيدرو (واتفورد)

جيمس ميلنر (ليفربول)

الراحلون عن برايتون:

أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

تايلور ريتشاردز (كوينز بارك رينجرز)

تشيلسي

صفقات تشيلسي:

لم يقم تشيلسي بأي صفقات حتى الآن

الراحلون عن تشيلسي:

لم يرحل عن تشيلسي أي لاعب حتى الآن

كريستال بالاس

صفقات كريستال بالاس:

جيفرسون ليرما (بورنموث)

الراحلون عن كريستال بالاس:

جاك بوتلاند (رينجرز)

جايمس مكارثر (انتهاء عقد)

لوكا ميلفوجيفيتش (انتهاء عقد)

إيفرتون

صفقات إيفرتون:

لم يقم إيفرتون بأي صفقات حتى الآن.

الراحلون عن إيفرتون:

مويز كين (يوفنتوس)

نييلز نكونكو (سانت إيتيان)

ييري مينا (انتهاء عقد)

أزمير بيجوفيتش (انتهاء عقد)

أندروس تاونسيند (انتهاء عقد)

فولهام

صفقات فولهام:

لم يقم فولهام بأي صفقات حتى الآن

الراحلون عن فولهام:

باولو جازانيجا (جيرونا)

شاين دافي (نورويتش)

جو براين (انتهاء عقد)

بيرنلي

صفقات بيرنلي:

جوردان بيير (بوروسيا مونشنجلادباخ)

مايكل أوبافيمي (سوانزي)

الراحلون عن بيرنلي:

آشلي بارنز (نورويتش)

ويل نوريس (بورتسموث)

ماتيو لوتون (انتهاء عقد)

لوتون تاون

صفقات لوتون تاون:

لم يقم لوتون تاون بأي صفقات حتى الآن

الراحلون عن لوتون تاون:

سوني برادلي (انتهاء عقد)

هاري إيستيد (انتهاء عقد)

هنري لاسبري (انتهاء عقد)

ليفربول

صفقات ليفربول:

أليكسيس ماك أليستر (برايتون)

الراحلون عن ليفربول:

نابي كيتا (فيردر بريمن)

جايمس ميلنر (برايتون)

كالفين رامساي (رينجرز)

روبيرتو فيرمينو (انتهاء عقد)

أليكس أوكسلايد تشامبرلاين (انتهاء عقد)

مانشستر سيتي

صفقات مانشستر سيتي:

لم يقم مانشستر سيتي بأي صفقات حتى الآن

الراحلون عن مانشستر سيتي:

لم يرحل أي لاعب عن مانشستر سيتي حتى الآن

مانشستر يونايتد

صفقات مانشستر يونايتد:

لم يقم مانشستر يونايتد بأي صفقات حتى الآن

الراحلون عن مانشستر يونايتد:

فيل جونز (انتهاء عقد).

نيوكاسل يونايتد

صفقات نيوكاسل:

يانكوبا مينتيه (أودينيزي)

الراحلون عن نيوكاسل:

كريس وود (نوتنجهام فورست)

كلاران كلارك (انتهاء عقد)

ماتي لونجستاف (انتهاء عقد)

نوتنجهام فورست

صفقات نوتنجهام:

كريس وود (نيوكاسل)

الراحلون عن نوتنجهام:

لايل تايلور (انتهاء عقد)

جيسي لينجارد (انتهاء عقد)

أندريه أيو (انتهاء عقد)

كافو (انتهاء عقد)

عدنان كانوريتش (انتهاء عقد)

جوردان سميث (انتهاء عقد)

جاك كولباك (انتهاء عقد)

شيفيلد يونايتد

صفقات شيفيلد يونايتد:

لم يقم شيفيلد يونايتد بأي صفقات حتى الآن

الراحلون عن ساوثامبتون:

إندا ستيفنز (انتهاء عقد)

بيلي شارب (انتهاء عقد)

جاك أوكونيل (انتهاء عقد)

كايرون جوردون (انتهاء عقد)

توتنهام

صفقات توتنهام:

بيدرو بورو (سبورتنج لشبونة)

الراحلون عن توتنهام:

لوكاس مورا (انتهاء عقد)

وست هام يونايتد

صفقات وست هام:

لم يقم وست هام بأي صفقات حتى الآن

الراحلون عن وست هام:

أرثر ماسواكو (بشيكتاش)

وولفرهامبتون

صفقات وولفرهامبتون:

ماريو ليمينا (نيس)

بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان)

ماتيوس كونيا (أتلتيكو مدريد) إعارة

كرايج داوسون (وست هام)

دانييل بيتلي (بريستول سيتي)

جوان جوميش (فلامنجو)

الراحلون عن وولفرهامبتون: