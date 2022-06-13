تعرف على جميع التحركات الرسمية للاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2022، ومن تم التعاقد معهم لدعم العميد، ومن غادروا الجوهرة المشعة..

يعيش نادي الاتحاد حلم جميل هذا الموسم قد يتحول إلى كابوس، فبعد التألق طوال الموسم والتواجد على قمة ترتيب الدوري السعودي، اقتنص نادي الهلال الصدارة بفارق الأهداف، وأصبح الأقرب للقب.

نافس العميد على الدوري الموسم الماضي أيضًا وذهب اللقب للهلال، ولن يتحمل العشاق خسارة لقب هذا الموسم في الأمتار الأخيرة لصالح نفس الفريق.

بدأ الاتحاد تدعيم صفوفه قبل نهاية الموسم وبداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، وذلك في محاولة للمنافسة على القمة الموسم القادم.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2022 في الدوري السعودي؟

ما هي صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

لكن، ما هي صفقات الاتحاد في صيف 2022؟ ومن هم القادمون إلى الجوهرة المشعة، ومن الراحلون؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

توصل نادي الاتحاد لاتفاق مع أحمد شراحيلي مدافع نادي الشباب الذي دخل الفترة الحرة في يناير، ونجح في جعله صفقاته الصيفية الأولى في 2022.





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من هم اللاعبون الراحلون عن الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

لم يتم الإعلان رسميًا عن رحيل أي لاعب من الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2022، لكن بالتأكيد ستشهد الفترة مغادرة بعض اللاعبين.

أشارت تقارير صحفية في الأيام الأخيرة إلى أن المدافع أحمد حجازي سيعود للأهلي المصري في الميركاتو، لكن لم يخرج أي نفي أو إثبات رسمي حتى الآن.