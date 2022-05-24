متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2022 في الدوري السعودي؟

تحولت فترة الانتقالات في الدوري السعودي إلى ما يشبه ساحة المعركة في السنوات القليلة الماضية، وأصبح الصراع بين الأندية على الصفقات، خاصة فيما يتعلق بالمحترفين الأجانب محط أنظار الجميع، ليس فقط في السعودية، بل في الوطن العربي، وامتد ليشمل أوروبا وأمريكا الجنوبية أيضًا.

الأندية السعودية الكبرى، مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب، نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في استقطاب العديد من النجوم اللامعين، مثل المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو نجم يوفنتوس السابق.

كما نجد كذلك لاعبين أمثال الأرجنتيني المخضرم بانيجا نجم إشبيلية الإسباني السابق، وأوديون إيجالو نجم مانشستر يونايتد السابق، ولوسيانو فييتو وبيتي مارتينيز.

تطور كرة القدم السعودية الملحوظ للجميع في السنوات الأخيرة، ساعد على اشتعال سوق الانتقالات بشكل أكبر، وساهم في تحسن جودة الدوري السعودي للمحترفين، ومستوى اللاعبين المحليين أيضًا.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

لكن، ما هي مواعيد سوق الانتقالات الصيفية 2022 في الدوري السعودي؟ الإجابة تجدها هنا عبر "جول GOAL".

موعد سوق الانتقالات الصيفية 2022 في الدوري السعودي؟

كشف نظام الانتقالات العالمي "TMS" المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد بداية ونهاية سوق الانتقالات الصيفية في السعودية لموسم 2022-23.

النظام كشف أن الموسم الجديد في كرة القدم السعودية ينطلق يوم 11 أغسطس 2022، على أن يسدل الستار على الموسم يوم 30 مايو 2023.

أما فيما يخص بداية الميركاتو الصيفي 2022 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فقد كشف النظام عن موعد انطلاقه، والذي سيكون يوم الأحد 26 يونيو 2022.

وعلى غير العادة، لن تنتهي فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي للمحترفين يوم 31 أغسطس 2022، بل ستمتد حتى بداية يوم الإثنين 19 سبتمبر 2022.