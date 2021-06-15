ما هي صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2021 ومن رحل؟

تعرف على الصفقات المحتملة للنادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2021، ومن يرحل في الميركاتو الصيفي 2021..

تسعى إدارة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمواصلة النجاحات التي حققها المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

وتمكن الأهلي من تحقيق خمسة ألقاب في الموسم الماضي بالإضافة لحصوله علي برونزية كأس العالم للأندية، ويريد مواصلة الفوز بالبطولات التي يعشقها جمهور الفريق.

هل يرحل بدر بانون من الأهلي للنصر في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

ويأمل جمهور الشياطين الحمر في تعزيز صفوف الفريق، وتدعيم بعض المراكز التي لم تظهر بالشكل المطلوب.

ما هي الصفقات المحتملة للأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

مسؤولو الأهلي سيعملون علي التعاقد مع بعض النجوم في العديد من المراكز المختلفة كما حدث في السنوات الماضية لتدعيم صفوف الفريق.

كريم فؤاد

الأهلي يبحث عن ظهير أيمن للفريق، وبحسب التقارير الصحفية فإن الأهلي اقترب من التعاقد مع كريم فؤاد لاعب إنبي لشغل مركز الظهير الأيمن مع محمد هاني في الموسم المقبل.

إبراهيم عادل

من أهم المراكز التي تتمنى جماهير الأهلي دعمها خلال الفترة المقبلة، هو مركز الظهير الأيمن في ظل تراجع مستوى حسين الشحات وعدم وصوله للمستوى المنتظر منه من جماهير القلعة الحمراء، ودخل الأهلي في مفاوضات مع بيراميدز تمهيدًا للتعاقد مع إبراهيم عادل لاعب الفريق، الذي أبدى زغبته في ارتداء قميص الشياطين الحمر.

مهاجم

إدارة الشياطين ستبدأ رحلة البحث عن مهاجم يقود هجوم الفريق بجوار محمد شريف في الموسم المقبل، خاصة إن استمر المستوى المتواصع لوالتر بواليا مهاجم الفريق ومروان محسن، ومن المنتظر أن يشارك أحمد ياسر ريان مع شريف وصلاح محسن في هجوم المارد الأحمر الموسم المقبل عقب نهاية إعارته مع سيراميكا كيلوباترا.

من يرحل عن الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

العديد من الأسماء ارتبطت بالرحيل عن صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن حتى الآن لا يوجد اي شيئ رسمي.

ومن أبرز الأسماء التي ارتبطت بالرحيل عن الأهلي هي ناصر ماهر لاعب الفريق، الذي قد ينتقل إلى بيراميدز في صفقة تبادلية مع إبراهيم عادل.

أيضاً وبحسب التقرير الصحفية، فإن أليو ديانج لاعب الأهلي ارتبط بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خاصة في اهتمام العين الإماراتي مقابل 10 مليون دولار.

ومن المتوقع أيضًا أن يرحل والتر بواليا مهاجم الأهلي في الصيف المقبل خاصة أنه لم يقدم المستوى المطلوب منه بالرغم من اعتماد المدرب بيتسو موسيمياني بشكل أساسي في الكثير من الأوقات.