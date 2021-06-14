هل يرحل بدر بانون من الأهلي للنصر في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

انتشرت أخبار في الأيام الأخيرة تشير إلى أن نادي النصر السعودي قدم عرض للأهلي المصري من أجل ضم المدافع بدر بانون في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قدم بدر بانون أوراق اعتماده سريعًا لجماهير النادي الأهلي بمجرد ارتدائه للقميص الأحمر مع بداية الموسم الحالي، وذلك بما أضافه لخط للدفاع وسرعة اندماجه مع الفريق.

أثار بانون جدلاً واسعة في الأيام الأخيرة، حيث انتشرت عدد من التقارير تؤكد أن إدارة نادي النصر السعودي تواصلت مع الأهلي، وذلك من أجل ضم النجم المغربي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

تأكيدًا لـ"جول" .. الأهلي يكشف حقيقة عرض النصر لضم بانون

فما هي حقيقة عرض النصر؟ وهل يرحل بانون عن النصر؟ جول يقدم الإجابة.

ما هي حقيقة عرض النصر للأهلي لضم بدر بانون؟

مع بداية انتشار الأخبار عن تفاوض النصر مع الأهلي من أجل ضم بدر بانون في سوق الانتقالات 2021، تواصل جول مع مصادره المقربة من إدارة نادي النصر للوقوف على حقيقة الأمر.

كان الاستفسار أيضًا عن حقيقة مفاوضات النصر من أجل ضم محمود حمدي الونش من الزمالك، كذلك لاعب ليستر سيتي رشيد غزال.

المصدر المقرب من إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر نفى تمامًا وجود أي عروض من النصر لضم مدافعي الأهلي والزمالك، موضحًا أن كل تلك التقارير التي تتحدث عن اتفاقيات عارية تمامًا عن الصحة.

وبخصوص رشيد غزال، أوضح المصدر لنا أن النصر استفسر بالفعل عن موقف الجناح المتميز لكنه لم يُقدم بعد أي عرض للحصول على خدماته.

ما هو موقف إدارة الأهلي من أخبار عرض النصر لضم بانون؟

جاء موقف الأهلي ليؤكد أنه لا يوجد عروض لضم بدر بانون من النصر، وجاء ذلك عبر القناة الرسمية للنادي التي شددت أنه لا يوجد أي عروض رسمية للاعب.

أمير هشام وحقيقة العرض المقدم لبدر بانون من الفرق السعودية وموقف الأهلي من اللاعب #التريند#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/c6C4WwkvMA — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) June 13, 2021

قناة القلعة الحمراء أشارت أيضًا إلى أن إدارة الأهلي ترفض الاستغناء عن خدمات بدر بانون، حتى في حالة وجود عرض رسمي من النصر السعودي، لأنه واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف الفريق، ولا يوجد رغبة للاستغناء عنه.

وأضافت القناة أنه لا يوجد أي عروض رسمية لأي لاعب في الفريق الأحمر، كما تم تداوله عبر وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة، وأن جميع اللاعبين مركزين حاليًا للمباريات المقبلة.

ما هو موقف موسيماني من رحيل بدر بانون؟

مع وصول الأخبار لبيتسو موسيماني مدرب الأهلي، سارع - بحسب الأخبار - إلى التواصل مع الإدارة لتحديد موقفه.

رفع موسيماني تقريرًا لإدارة الأهلي يرفض الاستغناء عن بدر بانون، حيث أنه أصبح أحد أهم أعمدة الفريق الأساسية ولاي يمكن الاستغناء عنه بأي ثمن.