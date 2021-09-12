ما هي خطة برشلونة للحفاظ على أنسو فاتي؟

صحيفة إسبانية تكشف خطة برشلونة للحفاظ على فاتي

يخطط نادي برشلونة الكتالوني، للحفاظ على جوهرته الثمينه، أنسو فاتي بتجديد عقده مع الفريق.

أنسو فاتي جناح البارسا، يربطه عقد مع الفرق مستمر حتى صيف 2022.

إدارة برشلونة تثق في التجديد، لا سيما وأن الموهبة الشابة يرغب في البقاء داخل صفوف الفريق الكتالوني مستقبلاً.

ماذا ذكرت الصحف بشأن تجديد عقد فاتي؟

حسبما نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن النادي الكتالوني يبدأ خطته لتجديد التعافد مع فاتي لكنه يرفض إجباره علي تفعيل بند التجديد التلقائي في عقده، لمدة موسمين من طرف واحد.

وأضافت أن الإدارة تمنح اللاعب الإسباني حرية تحديد مستقبله، من خلال عدم تفعيل بند التجديد التلقائي في عقده.

كيف سيحافظ برشلونة على فاتي؟

وفقًا للتقرير، فإن برشلونة سيقدم عرضًا جديدًا لفاتي من أجل تجديد عقده المنتهي في يونيو 2022، من خلال حسم كافة الشروط الشخصية وزيادة الراتب السنوي.

يتمسك برشلونة ببقاء أنسو فاتي داخل "كامب نو"، وأكد رئيس النادي، جوان لابورتا على ذلك بعد انتشار الشائعات برحيله وقال: "هذه أكاذيب، ولم يحدث ذلك أبدًا".

النادي الكتالوني يرى مستقبل البلوجرانا في الجناح الشاب، خصوصًا بعد رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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